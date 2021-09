Javi Quiñones presenta su primera producción musical como solista titulada “Quiero cantarte”

Tras una prolífera carrera musical como integrante de prestigiosas orquestas de renombre nacional e internacional, el cantautor ponceño, Javi Quiñones, presenta su primera producción discográfica como solista, titulada“Quiero cantarte”.

Serán 11 temas para cantar, bailar y disfrutar con “El cupido de la salsa”, quien compuso la letra y música de la mayoría de sus canciones que fueron grabadas en diversos géneros musicales, entre estos, salsa, merengue, bachata, bolero y urbano.

De acuerdo con el cantante, compositor y guitarrista, “esta producción es la cosecha de toda una vida artística para la que me preparé académicamente y luego, complementé a través de las agrupaciones y orquestas que me permitieron crecer”.

Durante varios años, Javi Quiñones cantó con el Conjunto Chaney, Costa Brava de Puerto Rico y la Orquesta de Johnny Torruella, además de grupos folclóricos como los Pleneros de Ponce, Ballet Folclórico Bambalué y los Guayacanes de San Antón, entre otros.

Ahora, su nueva etapa artística reinicia con una serie de temas como: Quiero Cantarte, Es que tú, Me voy a emborrachar, Entre mis manos, No sé de ti, Pensar en ti, No estás sola, Un segundo más, y Te olvidé.

“Uno de los temas que más caló en mi ser es „Un segundo más?, que es un bolero que compuse luego del fallecimiento de mi madre”, expuso sobre su progenitora Nitza Santiago, quien murió en marzo de 2020.

“Otro de los temas, „Me voy a emborrachar?, tiene dos versiones, en merengue y trap. Y el único tema que no es de mi autoría, pero que me place incluir en esta producción es „Te olvidé?, del compositor panameño Omar Alfanno”, resaltó el egresado de la Pontificia Universidad Católica de Ponce a donde completó Bachilleraros en Educación Musical y Dirección Coral.

Julito Alvarado, William Colón y Reynelth González, trabajaron en la producción y arreglo de varios temas de esta prometedora producción musical que está disponible en todos los servicios digitales de streaming, desde ya a partir del 26 de agosto.