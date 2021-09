Invima alerta que el producto Guapanelada no puede ser comercializado en el país

–El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, emitió una alerta sobre el producto «Guapanelada» y notificó que no le ha otorgado el registro sanitario y que en consecuencia no puede ser comercializado en el territorio colombiano.

En el comunicado establece que en atención a una denuncia ciudadana, identificó que se encuentra en comercialización el producto “Gguapanelada” con registro sanitario No. RSAD161171312, y advierte que este no ha sido otorgado por el Instituto, por lo tanto, se trata de un producto fraudulento de acuerdo a la resolución 2674 de 2013, artículo 3 literales b y d, y bajo estas condiciones no puede ser comercializado.

Al respecto indica las siguientes medidas para la comunidad en general:

1. Invima solicita a la población en general abstenerse de adquirir el producto “GUAPANELADA” con registro sanitario falso No. RSAD161171312

2. Se recomienda a los consumidores que hayan adquirido el producto “GUAPANELADA” con registro sanitario falso No. RSAD161171312, suspender su consumo 3. Se recomienda a los consumidores informar de manera inmediata a Invima o a las Entidades Territoriales de Salud, si conocen de lugares donde se elabore, distribuya o comercialice este

producto.

4. Invima solicita a los ciudadanos consultar de manera permanente su página web, https://www.invima.gov.co, para conocer información relacionada con productos que puedan afectar la salud de los colombianos.

También reseña las siguientes indicaciones para las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales:

1. Realizar búsqueda activa de los productos relacionados en la alerta.

2. Realizar las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de competencia que, potencialmente, puedan comercializar este producto y tomar las medidas sanitarias a que haya lugar, incluyendo aquellos que hacen parte de programas sociales del Gobierno.

3. Dar a conocer la alerta sanitaria de Invima en los medios de comunicación que tenga disponibles (página web, redes sociales, entre otros).

4. Informar a Invima en caso de encontrar este producto.