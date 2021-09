Anderson Acosta asume como alcalde encargado de Fontibón

El secretario de Gobierno del Distrito, Luis Ernesto Gómez posesionó en su cargo al nuevo alcalde (e) de Fontibón, Anderson Acosta.

El nuevo alcalde (e) de Fontibón, es Administrador Público egresado de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, con diplomado en Gestión Pública y Control Social de la Universidad Nacional de Colombia.

También es Magister en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia, graduado con honores y certificado conjuntamente con The School of International and Public Affairs (SIPA) de la Universidad de Columbia -Nueva York.

Cuenta con experiencia profesional en formulación de políticas públicas, evaluación de proyectos, supervisión de contratos, planeación pública, sistemas de calidad, rendición de cuentas y contratación pública.

Por más de 10 años ha desempeñado labores como profesional especializado y asesor en entidades del sector público del orden nacional y distrital como la Superintendencia de Puertos y Transporte, el Ministerio del Trabajo, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, la Secretaria Distrital de Gobierno, y la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, llega a la localidad con el fin de apoyar a la comunidad y reivindicar y proteger los derechos sociales, ambientales y colectivos.