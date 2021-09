EE.UU no tiene datos suficientes para determinar la eficacia de las vacunas anticovid contra la variante Mu

–Las autoridades sanitarias de EE.UU. siguen evaluando la amenaza que puede representar la variante Mu del coronavirus, ante la sospecha de podría ser capaz de evadir la protección que brindan algunos tipos de anticuerpos, aseveró el domingo el principal epidemiólogo del país norteamericano, Anthony Fauci, en una entrevista para el canal CBS.



«La preocupación es que tiene una constelación de mutaciones que apuntarían a que puede evadir la protección de ciertos anticuerpos», afirmó Fauci.

No obstante, Fauci reveló que EE.UU. todavía no tiene datos suficientes para determinar la eficacia de la vacunas anticovid contra la variante Mu, si bien señaló que una tercera dosis de refuerzo resultó ser «muy eficaz» contra todas las cepas estudiadas.

En cualquier caso, el epidemiólogo recalca que, de momento, la cepa Mu no representa «una amenaza inmediata», pese a que las autoridades sanitarias estadounidenses «toman muy en serio» todas las variantes.

«Le estamos prestando atención, nos tomamos todo eso en serio, pero no lo consideramos una amenaza inmediata en este momento», dijo Fauci.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer la semana pasada la aparición de la nueva variante denominada “mu”, también conocida entre los científicos y expertos sanitarios como B.1.621.

Desde el organismo sanitario se está investigando y analizando sus propiedades, básicamente porque los funcionarios están preocupados por el alcance que pudiera tener esta mutación y si las vacunas existentes en el mercado son realmente eficaces para combatirla en la mayoría de casos.

La mutación apareció por primera vez en enero en Colombia y, aunque no está tan extendida como la delta, según datos oficiales, 4 de cada 10 contagios que se dan en ese país son provocados por esta mutación del COVID-19.

El Dr. Carlos Torres Viera, un especialista en enfermedades infecciosas consultado por la Voz de América, recuerda que “todos los virus existentes tienden a mutar” y que es normal que, después de más de 19 meses de pandemia, hayan aparecido distintas variantes del Covid. Eso se debe principalmente a “la manera en cómo el virus se manifiesta, interactúa o se reproduce” y es por eso que se habla de la aparición de nuevas cepas.

“Cuando tú replicas esa molécula para hacer una copia de tu virus, en esa réplica se producen errores de transcripción”, explica Torres Viera reduciendo la teoría a una sencilla explicación: “Es como si estuvieras escribiendo algo y en vez de poner una ‘A’ pones una letra ‘C’”.

Los científicos que están analizando las variantes remarcan que estas alteraciones tienen muy poca incidencia en las características del virus. Sin embargo, hay algunas mutaciones que sí pueden tener un impacto directo en las propiedades del virus, como la capacidad y velocidad de propagación, la gravedad de la enfermedad o la eficacia de las vacunas.

Esta nueva variante ha sido catalogada de “interés” ya los expertos de la OMS han admitido su preocupación, sobretodo por el impacto que puede tener entre la población.

Sobre eso, el boletín semanal de la OMS señala que esta variante “tiene una constelación de mutaciones que reflejan propiedades potenciales de escape inmunológico”.

“(La variante mu) contiene mutaciones que necesitan un estudio más profundo y necesita estar en observación”, manifestó la epidemióloga y técnica de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Como se ha mencionado anteriormente, la variante mu se identificó en Colombia a principios de este año. Desde entonces, los científicos han dado con otros casos aislados en otras partes del mundo como Estados Unidos, Europa, Reino Unido y Hong Kong. Aunque esta nueva cepa representa menos del 0,1% de los nuevos contagios en todo el mundo, los investigadores se han percatado de que estaría ganando terreno en Colombia y en Ecuador. En el primero, el 39% de los casos son de esta variante mientras que en el segundo país, la tasa es del 13%.

“La epidemiología de la variante mu en América del Sur, particularmente en la co-circulación de la variante delta, será monitoreada para detectar cambios”, señalan desde la OMS.

Lo que muchos se preguntan ahora es si las vacunas que hay en el mercado son realmente efectivas. Lamentablemente, hasta el momento, se desconoce si estas vacunas son eficaces contra esta nueva mutación.

Por esa razón, dice el organismo internacional, los funcionarios están investigando su alcance y analizando sus propiedades por si esta nueva variante sería podría hacer frente a los medicamentos aprobados, como las vacunas de Pfizer, Moderna y Jannsen.

Por los datos obtenidos hasta ahora, se ha demostrado una eficacia reducida de las vacunas “similar a la observada (en las investigaciones) de la variante beta”, pero que aún se necesita más información al respecto. (Con información de RT y Voz de América).