Acercarse a sus seres queridos por su salud mental y bienestar podría salvarles la vida

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, 10 de septiembre, Upjohn división de

Pfizer se une y apoya la campaña “La última carta”, organizada por la Asociación Colombiana de

Psiquiatría, ACP, con el objetivo de incentivar conversación creando un mensaje de esperanza,

donde se invita a construir una carta por la vida y no de despedida.



Es de destacar que “el suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 20 a 24 años en

las Américas. Las personas de 45 a 59 años tienen la tasa de suicidio más alta de la Región, seguidas

por las de 70 años o más”, así lo determina la Organización Panamericana de la Salud. 1

La doctora Andrea Otero, psiquiatra, especialista en psicología clínica y vicepresidenta de la

Asociación Colombiana de Psiquiatría, ACP, indica que, según el Departamento Administrativo

Nacional de Estadística, DANE, en Colombia se ha presentado un incremento paulatino en la tasa de

suicidios desde el 2015”.2

La especialista añade que “recientemente se publicó un estudio internacional que mostró que

durante los primeros meses de la pandemia no se incrementaron las tasas de suicidio. Sin embargo,

el aumento del aislamiento, miedo, estigma, pérdidas económicas han llevado a un mayor riesgo de

las enfermedades mentales y estrés, aumentando posiblemente el riesgo suicida. Actualmente los

datos son limitados, pero ya Japón reporta aumento en las tasas de suicidio, donde en octubre

pasado murieron más personas a causa del suicidio -2.153 fallecidos- que, por nuevo coronavirus,

que significó la muerte de 2.087 personas; y España reporta que las tasas de intento suicida se han

incrementado impresionantemente en adolescentes”.2

Por su parte, el doctor José Manuel Santacruz, médico psiquiatra general y de enlace, psicogeriatra,

presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, ACP, afirma que “para el año 2021, el reporte

ha sido de incremento de las tasas de suicidio, el último informe entregado por el Instituto Nacional

de Medicina Legal y Ciencias Forenses, INMLCF, muestra un consolidado de enero a julio, donde se

evidencia que durante estos meses, en comparación con el 2020, ha habido un importante

incremento de los casos de muerte por suicidio, para el 2020 se reportaron 1.314 casos, y en 2021

en el mismo periodo de tiempo se han reportado 1.489 casos”.3

Cabe recalcar que, “alrededor del 79% de los suicidios en la Región de las Américas ocurren en

hombres. La tasa de suicidio ajustada por edad entre los varones es más de tres veces superior a la

de las mujeres”, indica la OPS.1

De acuerdo con el doctor Santacruz, el suicidio es un fenómeno que puede ocurrir en diferentes

grupos de edad, desde niños, adolescentes, adultos y personas mayores; y no siempre está

relacionado con una enfermedad mental, aunque en la mayoría de los casos es así. “Se debe estar

alerta a indicios de síntomas de enfermedades mentales en las personas, teniendo en cuenta que

esas enfermedades pueden manifestarse de forma diferente, esto dependiendo de la edad y del

tipo de enfermedad que tenga. Sin embargo, a grandes rasgos vale la pena hablar de un cambio

en el comportamiento, en su forma de ser y de relacionarse, un cambio en su forma de

interactuar con otros, en el rendimiento académico o laboral; y/o en la interacción familiar. Los

síntomas no siempre van a ser sólo tristeza, se puede presentar irritabilidad, aislamiento social,

comentarios o ideas de despedida, o de suicidio”.3

Para la doctora Otero, el suicidio es la consecuencia de la suma de varios factores de

índole social, cultural y biológico, siendo el principal factor de riesgo suicida individual, el

antecedente de intento suicida y conductas auto lesivas. A esto se suma, el tener una enfermedad

mental de base, las que más se asocian con el suicidio son: depresión, abuso de sustancias y alcohol,

trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, trastorno de la personalidad y el trastorno de la conducta

alimentaria; y el ser portador de diversos factores genéticos como: antecedente familiar de suicidio,

así como algunas condiciones médicas.2

Se debe tener en cuenta que, dentro de los factores de riesgo demográficos está el ser hombre,

tener entre 15 y 29 años, residir en zona urbana y ser estudiante, asegura la psiquiatra.2

“Algunos factores psicosociales facilitan la sinergia de los diversos factores de riesgo. Dentro de los

más relevantes se encuentran la pobreza, la violencia, la migración, la discriminación, el estigma

social, el maltrato infantil y el abuso. Muchos suicidios ocurren de manera impulsiva en momentos

de crisis debido a las dificultades de la vida, problemas económicos, rupturas sentimentales o dolor

y enfermedades crónicas. También hay grupos particularmente vulnerables debido a la

discriminación como los migrantes, indígenas, LGTB y presos”.2

Una carta por la vida: una invitación a acercarse a hablar, a preguntar

“El suicidio es un problema de salud pública importante, pero a menudo descuidado, rodeado de

estigmas, mitos y tabúes. Cada caso de suicidio es una tragedia que afecta gravemente no sólo a los

individuos, sino también a las familias y las comunidades”, así lo determina la Organización

Panamericana de la Salud.1

“En la Asociación Colombiana de Psiquiatría nos hemos enfocado en nuestro eslogan

#PrevenirEsPreguntar, #PrevenirEsEscuchar, preguntar activamente a las personas cuando se tenga

la sospecha de que alguien está teniendo pensamientos de muerte o suicidio. Es importante

preguntar para que esta persona se sienta comprendida, apoyada; no se debe preguntar validando

la idea del suicidio, sino ofreciendo una ayuda, una salida. Vencer el estigma, no tener miedo, ni

rechazo a quienes tienen este tipo de ideas; a las personas que tienen enfermedad de salud mental,

acompañarlas, darles la mano y ayudarles a salir adelante”, es el llamado que hace el presidente de

la ACP.3

Las personas dejan un mensaje antes de despedirse, por eso, este año la Asociación Colombiana de

Psiquiatría, hace la invitación al diálogo y a tener motivos para seguir con las personas que nos

aman, a través de la campaña “La última carta”, una carta hecha para que no haya más cartas de

suicidio.

Las cartas de suicidio siempre se han utilizado para despedirse, hoy la ACP hace la invitación a

hermanos, mamás, hijos, amigos y todos los familiares que han tenido la pérdida de un ser querido

a que expresen sus sentimientos en una sola carta para que las personas que están pensado en

quitarse la vida se queden.

La misión es crear un libro con todas las cartas, que son construidas con diferentes testimonios y

palabras de las personas cercanas de alguien que tomó la decisión de suicidarse, alertando a otros

sobre las señales, comportamientos o síntomas que vieron en esas personas, antes que tomaran la

decisión.

La vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, destaca que “para prevenir el suicidio

es importante trabajar en reducir el estigma y hablar del tema, ayudar a los jóvenes a desarrollar

herramientas para lidiar con las dificultades de la vida, especialmente las escolares, capacitar a los

trabajadores de la salud en el abordaje y manejo de las conductas suicidas, identificar a las personas

en riesgo y hacer seguimiento a largo plazo, así como restringir el acceso a medios letales”.2

Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones para acompañar a alguien durante

una crisis suicida:2

• Alentar y ayudar a la persona a buscar asistencia y tratamiento

• Incentivarla a comunicarse y escucharla atentamente, sin juzgarla

• Respetar y reconocer los sentimientos de esa persona

• No ser condescendiente, ni sentencioso. Por ejemplo, no usar frases como: «hay cosas

peores» o «tienes muchas razones por las que vivir». En su lugar, haga preguntas como:

«¿qué te hace sentir tan mal?», «¿qué te haría sentir mejor?» o «¿cómo puedo

ayudarte?»

• Nunca prometer mantener en secreto los pensamientos suicidas de una persona. Si cree

que su vida está en peligro, en ese punto debe buscar ayuda

• Tranquilizar a la persona haciéndole saber que la situación puede mejorar. Asegurarle

que, con el tratamiento adecuado, puede desarrollar otras herramientas para afrontar

la situación y puede volver a tener una mejor perspectiva de la vida

• Motive a la persona a evitar el consumo de alcohol y drogas

• Si es posible, elimine los elementos potencialmente peligrosos de su casa

