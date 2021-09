Así avanza la presencialidad de los estudiantes en Colombia

El DANE prende las alarmas frente a las cifras de educación en Colombia, el 79,1% de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del país entre 6 y 21 años asistieron a instituciones o programas educativos en 2020. Algunos grupos poblacionales exhiben condiciones aún más preocupantes, entre los adolescentes entre 17 a 20 años la cifra cae al 45,7% y este mismo grupo de edad en las zonas rurales se registra apenas un 32,1% de asistencia escolar.

Según el último estudio realizado por la Fundación Empresarios por la Educación, desde el Observatorio a la Gestión Educativa, se evidencia un retraso importante en el regreso de los estudiantes a la presencialidad en Colombia. Las cifras muestran que en muchos de los departamentos donde se presentan estos retrasos, la asistencia escolar es baja, especialmente en las zonas rurales. Esta situación puede empeorar el abandono escolar y las brechas de calidad educativa que se presentan en el país, por lo que es importante acelerar la ejecución de los recursos que dispuso el Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME para las secretarías de educación y otras acciones que promuevan el regreso de los estudiantes a los colegios.

“Dentro de los datos más relevantes se pudo evidenciar que el número de estudiantes que han regresado a la alternancia es el 16,9%, de los 9.819.942 estudiantes matriculados para el año 2021 solo han regresado 1.663.009, los cuales corresponden 1.099.051 a entidades educativas privadas y 563.958 de colegios públicos”, comenta Andrea Escobar Vilá, directora ejectuvia de la fundación Empresarios por la Educación. Por su parte, el recurso total asignado por el FOME a las secretarías de educación del país fue de $400 mil millones de pesos, de los cuales hasta la fecha se han ejecutado el 71,2% es decir unos $286.400 millones y faltaría por ejecutar $113.600 millones de pesos, que sin duda corresponden a los departamentos con menos regresos a las aulas. por ejemplo:

Vichada es uno de los departamentos que registra menor avance en el regreso a las aulas con un 5% de los estudiantes matriculados asistiendo presencialmente a los colegios. A su vez, este es el departamento que registra menor asistencia escolar en 2020 con un 51% de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el rango de edad entre 6 a 21 años asistiendo a instituciones o programas educativos y en las zonas rurales del departamento la cifra desciende a 44%. Este tipo de situaciones pueden exacerbar la deserción educativa y las brechas en la calidad de la región. El resultado de las pruebas Saber 11° en 2020 mostró que la zona urbana de este departamento obtuvo en promedio 24 puntos más que la zona rural, una diferencia que se ha venido ampliando desde 2016 cuando alcanzó 16 puntos.

Norte de Santander es otro de los departamentos que registra menor avance en el regreso escolar con un 3,4% de los estudiantes matriculados en Cúcuta y los demás municipios del departamento de vuelta a las aulas. Además, este es uno de los departamentos que registró menor asistencia escolar en 2020 con un 74% de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes – 68% en zonas rurales-. En este caso, las diferencias de los puntajes Saber 11° entre las zonas fue de 33 puntos en 2020, siendo uno de los cinco departamentos con mayores diferencias en la calidad educativa. La ejecución de recursos del FOME ha avanzado en el último año, superando el 90% de la asignación inicial; sin embargo, están pendientes por ejecutar $734 millones.

Huila es otro de los departamentos con más bajas cifras de regreso a las aulas con un 13,6% de los estudiantes matriculados en el departamento asistiendo a los colegios. Este departamento registró una asistencia escolar del 76% y en la zona rural cae al 70%. Este departamento evidencia diferencias de 22 puntos en el puntaje global Saber 11° 2020 de las zonas urbanas y rurales, presentando un crecimiento del 62% frente a esta misma brecha en 2016, comportamiento que puede emporar si los estudiantes no regresan a los colegios.

Putumayo también es un departamento con bajas cifras de regreso a las aulas con un 11,6%, de estudiantes en las aulas. A su vez, las cifras de asistencia escolar bordean el 75% en el rango de edad entre 16 y 21 años con una caída importante para el rango de 17 a 20 años de las zonas rurales donde la asistencia es del 27,6%. Este departamento, además, presentó una brecha en el resultado global de la prueba Saber 11° en 2020 de 28 puntos, 32% que en 2016. Aunque los recursos del FOME fueron ejecutados en su totalidad, es relevante poner en marcha otras acciones que permitan acelerar el regreso de los estudiantes a las instituciones educativas.

Aunque la cifra de ejecución del FOME no es directamente proporcional a la falta de presencia de estudiantes en las instituciones, encontrando casos como Norte de Santander donde se ha ejecutado al 95,8% el recurso y sólo el 3,4% de los alumnos están yendo a clases o Casanare que ha tiene un 100% ejecutado y solo un 6,4% de retorno, es importante poner en marcha los planes de regreso escolar en los territorios del país haciendo uso de estos fondos y considerar otros tipos de factores por los cuales los niños y niñas no están asistiendo a las escuelas. Este es el caso de algunas secretarías como Magdalena, Santa Marta y Magangué que no han iniciado y otras que se encuentran suspendidas por medidas cautelares como Tuluá, Girón, Ipiales y Buga.

Estas cifras son de gran importancia para tener en el radar, pues la inasistencia escolar y las dificultades para garantizar la conexión de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con sus escuelas puede incrementar las brechas de calidad educativa que se presentan en el país, las cuales se han exacerbado a raíz del cierre de colegios ocasionado por la pandemia.