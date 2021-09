Exijo que suspendan a policías que usaron armas indiscriminadamente: Alcaldesa

Después de asistir a una misa en homenaje a las víctimas del 9 y 10 de septiembre de 2020, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, reclamó con profunda indignación que la Policía Nacional no haya retirado del servicio a los uniformados que ya fueron objeto de imputación de cargos, y al presidente de la República, que no se haya adelantado una reforma estructural a la institución.

A continuación, algunas imágenes del acto conmemorativo, en donde la alcaldesa, Claudia López, aseguró que siente como propio el dolor de las familias de las víctimas y que seguirá buscando el legítimo reclamo de justicia:

“Por favor, señor presidente, de esas instrucciones, usted es el jefe de la Policía Nacional. Le ruego, le exijo, que se suspenda del servicio a esas personas. Es la mínima garantía que se les puede dar a las víctimas para que se honre su memoria, pero, además, usted todavía tiene tiempo para llevar a cabo una reforma estructural a la Policía Nacional”, expreso con profundo dolor e indignación la Alcaldesa Mayor.

En su discurso, la mandataria de la capital hizo un balance que calificó como “desolador”, frente a la acción de la justicia por esos hechos. “Hemos esperado prudentemente y con paciencia, pero transcurrido un año, y a pesar de la contundencia de las evidencias presentadas ante las autoridades, ni uno solo de los casos de los heridos con arma de fuego o por otras causas, tienen al día de hoy tan siquiera un identificado, mucho menos un imputado”, reclamó.

Con respecto a los casos de homicidio con arma de fuego indicó que, de los ocho casos comprobados, apenas en cuatro ha habido una imputación de cargos a miembros de la Policía Nacional. “Pese a la evidencia de que usaron de manera indiscriminada sus armas de fuego y asesinaron a varios jóvenes, la Fiscalía no consideró que esos homicidios tuvieran culpabilidad con agravamiento, no solicitó medida privativa de la libertad y siguen gozando de la libertad, de trabajo, ni siquiera han sido suspendidos del servicio”, lamentó.

El discurso de la Alcaldesa Mayor tuvo palabras de dolor y rechazo, pero también de acompañamiento y solidaridad con las familias de las víctimas. “Cómo es posible que las familias de Jaider Fonseca, o de Alexander, o de Andrés, o de Lizeth, o de Angie Paola, o de Germán, o de Cristian, tengan que seguir viendo a los miembros de la Policía, que saben que estuvieron esa noche en servicio, que saben que dispararon esas armas, todavía portando esas armas y patrullando en nombre de la Policía Nacional. Eso es inaceptable e inadmisible”, expresó en medio del dolor por estos hechos.

Y agregó: “A esta ciudadana, a esta alcaldesa, le resulta inaceptable, inadmisible, que en un año la Policía no haya tenido la más mínima decencia, la más mínima

empatía de suspender del servicio de esas personas. Es lo menos que ha debido hacer para demostrar imparcialidad y unas mínimas garantías para avanzar en la investigación”.

Previamente, la Alcaldesa Mayor envió dos cartas al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y a la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, pidiendo celeridad en la investigación por estos hechos, también que avancen los procesos por las muertes de Daniel Alejandro Zapata, Jaime Alfonso Fandiño, Cristian David Castillo, Cristian Camilo Vélez y Duván Felipe Barros, en el marco de las protestas de este año.

Igualmente solicitó que en lo penal, la investigación pase a manos de un fiscal especializado de DD.HH, y en lo disciplinario, asuma la totalidad de los procesos la Procuraduría General de la Nación.

Reforma a la Policía Nacional

Tal como lo viene reclamando desde hace un año, la Alcaldesa Mayor reiteró su llamado para que se lleve a cabo una reforma estructural a la Policía Nacional.

“Si el Estado, sus autoridades y la Policía quieren recuperar la confianza ciudadana, tienen que hacer un acto real de enmienda. De nada sirven palabras de perdón de labios para afuera, cuando de la institución para adentro, no hay cambio, no hay reforma, no hay suspensión del servicio, no hay aporte concreto a que se establezca la verdad, la justicia, tampoco hay una sola oferta de reparación a las familias víctimas”, consideró.

En ese sentido, se dirigió de manera explícita al presidente de la República: “Usted todavía tiene tiempo para llevar a cabo una reforma estructural a la Policía Nacional. No se asesinan a ocho jóvenes en Bogotá, a tres en Soacha, por casualidad o por azar. No se agrede la humanidad de cientos de jóvenes en medio de movilizaciones y protestas ni por casualidad, ni por azar. Es urgente, es inminente hacer una reforma estructural a la Policía Nacional, que la desmilitarice, que la saque de esas viejas herencias y prácticas del conflicto armado”, reclamó la mandataria distrital.

Reconoció que a lo largo de su mandato ha trabajado con la Policía Nacional y la Policía Metropolitana de manera armónica. “Sé que la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de la Policía Nacional son ciudadanos trabajadores entregados al servicio público, lo sé, lo reconozco y lo agradezco. Pero sé también de los abusos y los crímenes que cometen algunos de sus miembros, y de la evidente falta de empatía”, sostuvo.

“De nada sirven las palabras de perdón vacías y al viento. Son acciones concretas de enmienda, de verdad, de justicia, de reparación, garantías de no repetición, lo único que puede devolverles la confianza ciudadana y la legitimidad a las instituciones, mucho más a la institución a la que la ciudadanía le ha conferido el monopolio de las armas, que deben ser usadas para proteger, no para agredir, ni mucho menos para asesinar a jóvenes de nuestra ciudad y nuestro país”, indicó Claudia López.

Al final de su declaración pública, se dirigió de nuevo al presidente de la República. “Queda un año de este gobierno. Esta Alcaldía, esta alcaldesa, la ciudadanía de Bogotá y la de Colombia, aún confían y esperan en que la verdad, la justicia y las garantías de no repetición, sean lo que brille, y no la impunidad. Usted cuenta conmigo como ciudadana y alcaldesa, sé que no es una tarea fácil, pero es una tarea indispensable para la legitimidad