En los últimos tres años, la Autopista al Mar 2 ha generado más de 9.600 empleos y 17 de sus puentes ya registran más del 90% de avance

Desde agosto de 2018, la Autopista al Mar 2, que recorre el departamento de Antioquia, desde Cañasgordas hasta Necoclí y busca conectar a Medellín con el Urabá y las zonas portuarias del Pacífico y el Atlántico, ha generado 9.624 empleos.

Así lo confirma la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien destaca que “en estos tres años de Gobierno, y con una pandemia incluida, hemos fortalecido las oportunidades de empleo gracias a los proyectos de infraestructura concesionados por la ANI. Este es el caso de la Autopista al Mar 2, que ha generado alternativas laborales significativas para los habitantes del Urabá Antioqueño”.

Así mismo, según señala el vicepresidente Ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, Carlos García, “este corredor vial de 254 km de longitud estima una reducción de tiempos de más de dos horas desde sus puntos de origen y destino. Es decir, las seis horas aproximadas que se necesitan para ir de Cañasgordas a Necoclí pasarían a tan solo tres horas y media”.

Este proyecto, que se compone de seis Unidades Funcionales (tramos), cuenta con una inversión en obra por $1,8 billones de pesos y registra actualmente un avance del 58%.

Por su parte, el primero de sus tramos entre Cañasgordas y Uramita, de 30 km de longitud, se caracteriza por el mejoramiento y la construcción de 23 puentes nuevos, de los cuales 13 ya registran un avance de más del 90%. Allí se destaca el Puente 16, cuya longitud es de 290 metros y que conecta ambos municipios con la variante del corregimiento de Fuemia, siendo este el puente más largo de esta Unidad Funcional (UF). Estima una inversión por $16.400 millones de pesos.

“Con el tramo 1 de la Autopista al Mar 2, prevemos que el tiempo de recorrido entre Cañasgordas y Uramita se reduzca 20 minutos, lo cual trae grandes ventajas en cuanto a los menores costos de operación de los vehículos, mayores niveles de servicio y seguridad para los usuarios de la vía”, asegura el vicepresidente de la ANI.

Precisamente, en Cañasgordas se encuentra ubicada Luisa Fernanda Úsuga, una de las controladoras viales del proyecto. “Este empleo me ha brindado estabilidad económica y me permite mantener a mis padres y a mi hija, que tiene dos años. También me permite pagar mis estudios como tecnóloga en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”, cuenta.

Hace un año que Luisa Fernanda, de 29 años, se encuentra desempeñando estas labores y destaca que “este trabajo de controladora vial es la puerta de entrada a otros oficios; por eso es que empecé a estudiar lo que me gusta, porque vi que aquí me pueden ayudar a crecer profesionalmente pues también aprendo de los SISO -como se conoce a los encargados de la seguridad industrial en las obras-”.

“Siento que hay un apoyo especial para las mujeres del proyecto; entienden, en mi caso que soy madre, cuando necesito un permiso, y nos han dado la oportunidad de contar con un empleo formal”, manifiesta.

Continuando con el desarrollo de los tramos; el tramo 2, que va desde Uramita hasta Dabeiba, se destaca por la construcción de 15 km de calzada nueva, adicional al mantenimiento y operación de la vía existente, y cuenta con 17 puentes de los cuales tres ya superan el 90% de avance. El primer puente de este tramo -conocido como la variante de Fuemia- atraviesa el cañón del Río Verde, tiene una inversión estimada de $16.800 millones de pesos, una longitud de 242 metros y es el de mayor longitud de esta UF.

“En esta Unidad Funcional, estimamos una reducción en los tiempos de recorrido de 15 minutos entre Uramita y Dabeiba”, señala el vicepresidente de la ANI.

Entre tanto, el túnel principal del proyecto que se ubica en el corregimiento de Fuemia, en el municipio de Frontino, hace parte de la Unidad Funcional 3 del proyecto, tiene una longitud de 2,2 km, cuenta con una calzada de dos carriles bidireccionales y una inversión que asciende los $163 mil millones de pesos.

Por su parte, la UF4, de 46 km entre Dabeiba y Mutatá, contempla la construcción de 22 puentes en total. Allí se destaca el Puente 13, el cual tiene una longitud de 279 m y reporta un avance de 95%.

Los dos últimos tramos entre Mutatá y El Tigre (46 km) y El Tigre y Necoclí (109 km) ya se encuentran en etapa de operación y mantenimiento. Se prevé que todo el proyecto entre en funcionamiento en el segundo semestre de 2022.