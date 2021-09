Facebook presenta sus primeras lentes inteligentes

–Facebook Inc lanzó este jueves sus primeros lentes inteligentes, en un paso hacia su objetivo de ofrecer en algún momento «verdaderas» gafas de realidad aumentada.

Los anteojos, que fueron creados en asociación con el fabricante de Ray-Ban EssilorLuxottica, permiten a los usuarios escuchar música, recibir llamadas o capturar fotos y videos cortos y compartirlos a través de los servicios de la red social usando una aplicación complementaria.

Facebook dijo que la línea de lentes, llamada Ray-Ban Stories, comenzaría a venderse en 299 dólares.

El gigante de las redes sociales, que reportó ingresos de alrededor de 86.000 millones de dólares en 2020, obtiene la mayor parte de su dinero de la publicidad, pero ha invertido fuertemente en realidad virtual, desarrollando hardware como sus auriculares Oculus VR y trabajando en tecnologías de pulsera para respaldar las gafas de realidad aumentada.

El científico jefe de Facebook dijo el año pasado que a la compañía le faltaban entre cinco y 10 años para poder llevar al mercado «verdaderos» lentes de realidad aumentada, que superpondrían objetos virtuales a la visión del mundo real del usuario.

Las principales empresas de tecnología, como Amazon.com Inc , Google de Alphabet Inc, Microsoft Corp , Apple Inc y Snap Inc se han apresurado a desarrollar varios productos de lentes inteligentes, pero las primeras ofertas como Google Glass resultaron difíciles de vender a consumidores desanimados por los altos precios y los problemas de diseño.

Snap, que presentó sus gafas inteligentes en 2016, este año lanzó lentes de realidad aumentada, pero no están a la venta y se ofrecen solo a los creadores de RA. El presidente ejecutivo de Snap, Evan Spiegel, dijo en 2019 que esperaba que pasara una década antes de que los consumidores adoptaran ampliamente las gafas inteligentes de RA.

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció recientemente que la compañía estaba formando un equipo para trabajar en la construcción del metaverso, un entorno virtual compartido que apuesta será el sucesor de Internet móvil.

Facebook, que ha sido criticado por su manejo de los datos de los usuarios, dijo el jueves que no accedería a los medios utilizados por sus clientes de gafas inteligentes sin su consentimiento. También afirmó que no usaría el contenido de las fotos o videos capturados con los lentes y almacenados en la aplicación Facebook View para personalizar anuncios. (Con información de Voz de América y Facebook Inc).