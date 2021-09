Lionel Messi: Con triplete en el triunfo de Argentina sobre Bolivia superó el récord de Pelé

–Lionel Messi superó la marca que ostentaba la leyenda del fútbol Pelé como el jugador sudamericano con más goles marcados en una selección en toda la historia. El astro argentino anotó este jueves los tres tantos que le dieron la victoria a la albiceleste sobre Bolivia por las eliminatorias a la Copa del Mundo.

