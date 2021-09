Minsalud exhorta a territorios a priorizar aplicación de Pfizer

Durante el Puesto de Mando Unificado #100, el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, Gerson Bermont, hizo un recuento de las acciones adelantadas desde la puesta en marcha del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19.



«Hemos tenido escasez, pero nunca desabastecimiento de vacunas», manifestó Bermont, al presentar el acopio de biológicos mes a mes, que en agosto tuvo una disminución de 5.122.900 dosis de las proyectadas (8.523.230) frente a las recibidas (3.400.330), debido al incumplimiento de algunos laboratorios, como ya se dio a conocer.

Apuntó que para el mes de septiembre está proyectada la recepción de 12.751.450 vacunas de las diferentes casas farmacéuticas, a través de los mecanismos bilateral, Covax o donaciones. De ese total, 1.447.300 dosis de Pfizer y AstraZeneca -que arribaron al país esta semana- ya se encuentran en distribución.

El director detalló la distribución de los biológicos a recibir en el transcurso del mes, para poder contar con las reservas necesarias de segundas dosis, especialmente del laboratorio Pfizer que, con la entrega de septiembre, se acerca al total de dosis compradas por el Gobierno Nacional.

«De Pfizer restan por llegar lo que queda del mes 2.015.120, aquí están incluidas las que se compraron de forma bilateral y la mención que nos ha hecho Covax de 989.000 vacunas», dijo.

Gerson Bermont fue enfático en hacer un llamado a los entes territoriales para que apliquen las dosis de Pfizer únicamente a la población que debe ser vacunada con este biológico, como las mujeres gestantes y los menores de edad.

«Secretarios, no pueden gastarse una sola vacuna de Pfizer hasta el momento, que no sea lo que determinamos en la resolución de distribución. No habría cómo completar esquemas si incumplen y se cambian, como ha sucedido, que se han puesto como primeras dosis las que debían ser de segundas; así como nos está sucediendo con Sinovac. Nosotros las repondremos porque no podemos fallarle a la comunidad, pero son actos irresponsables», expresó vehementemente.

Avances del PNV

Dentro de los avances el funcionario aseguró que, 1.122 municipios reportan dosis aplicadas diariamente; 85 municipios con menos de 100 mil habitantes ya tienen cubierto más del 50 % de la población mayor de 12 años; 4.039 puntos de vacunación están habilitados; 619 puestos de vacunación tienen autorización transitoria y 11 más de régimen de excepción.

Hasta la fecha, el país recibió 40.714.784 dosis de vacunas contra el covid-19, de las cuales 37.823.012 fueron distribuidas y 36.835.096 dosis ya fueron aplicadas; a su vez, Colombia ya alcanzó las 15.476.244 personas con esquemas completos de vacunación, incluidas quienes recibieron dosis única.

Asimismo, Bermont explicó la progresión en los porcentajes de cobertura en vacunación, de acuerdo con los grupos etarios, con al menos una dosis: 80 años y más (96 %), 70 a 79 años (88 %), 60 a 69 años (82,4 %), 50 a 59 años (71,1 %), 40 a 49 años (61,2 %), 30 a 39 años (44,1 %), 20 a 29 años (34,3 %), 12 a 19 años (25,3 %).