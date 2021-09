Se reabrió la piscina del Centro Comunitario Julio César Sánchez en la localidad de Usme

–Tras el cierre obligado de este espacio por la pandemia del Covid-19, bajo todos los protocolos de bioseguridad, fue reabierta este jueves la piscina del Centro de Desarrollo Comunitario ‘Julio César Sánchez’, como escenario de actividad física, emocional y afectiva para los/as habitantes de las localidades de Usme y Sumapaz.

Con la presencia de niños y niñas de los jardines infantiles de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), adolescentes, madres gestantes, personas mayores y cuidadoras de las localidades de Usme y Sumapaz, se realizó la reapertura de la piscina y el relanzamiento de la estrategia medio acuático para la primera infancia, infancia y adolescencia.

Esta estrategia busca beneficiar a las familias de las localidades de Usme y Sumapaz por medio de un trabajo en agua, donde se implementan diferentes actividades lúdicas y pedagógicas, con el objetivo de fortalecer los vínculos socio afectivo y adquirir habilidades acuáticas e interacción con las niñas, niños y adolescentes de la localidad.

Así lo señaló Claudia Pastor, subdirectora local de Usme y Sumapaz, para quien la reapertura del escenario y el relanzamiento de la estrategia, es muy importante en el marco del reconocimiento de los derechos de la primera infancia, infancia y adolescencia, entre otros.

“A partir de hoy, cualquier persona de la localidad de Usme y también vamos a trabajar con la comunidad de Sumapaz, puede venir a aprovechar la piscina, un espacio acuático totalmente gratis, en el cual vamos a tener diferentes actividades, no solamente la generación de escuelas de natación, para niños, niñas, jóvenes y adolescentes, sino también para que las mujeres puedan tener un espacio de encuentro, de respiro, de tranquilidad. Son escenarios de recreación, de esparcimiento, de utilización del tiempo libre a través del agua” indicó la funcionaria.

Respiro y tranquilidad de los que goza Natalia Muñoz, psicóloga del programa Creciendo Juntos de la SDIS y madre gestante quien, de la mano de Stephania, la instructora, se relaja plácidamente en las aguas cristalinas de la piscina del CDC Julio César Sánchez de la localidad de Usme. Ella, es una de las 180 personas que diariamente gozarán del servicio y de la estrategia medio acuático que busca fortalecer los lazos socio afectivos integrales de las madres y sus hijos en gestación.

“Este servicio que presta Integración Social es muy importante para nosotras como gestantes, porque no tenemos estos espacios y acá en la localidad no tenemos la posibilidad de ingresar a una piscina, en la que podamos relajarnos y entretenernos también en otras cosas que no sean los oficios del hogar diariamente y transmitirles tranquilidad y amor a nuestros bebés desde el vientre”, concluyó Natalia.

En un costado de la piscina, mientras da indicaciones a los usuarios/as, José Luís Sierra, líder de la estrategia medio acuático para la primera infancia, infancia y adolescencia de la Subdirección para la Infancia de la SDIS, celebra la reapertura del espacio y resalta la importancia que ésta tiene para la comunidad.

“Hoy estamos muy contentos porque damos reapertura nuevamente a nuestra piscina, vamos a tener nuevamente los cursos de natación, vamos a tener articulación con la manzana del cuidado, con las cuidadoras, con las troperas, un espacio para toda la comunidad de Usme y Sumapaz y, así mismo para cada una de las piscinas del distrito”, explicó el líder.

En el evento de reapertura del servicio estuvieron presentes usuarios/as de los Jardines infantiles de la SDIS, del grupo Entre Pares, de la manzana del cuidado, del semillero y de la estrategia Creciendo Juntos de la Subdirección para la Infancia que atiende niños y niñas de los jardines infantiles con alteraciones en el desarrollo y del que hace parte Vanesa Muñoz Iriarte, quien nunca había estado en una piscina y que ve hoy, cómo su hijo Fader da sus primeros pasos en la cultura acuática y en su desarrollo de habilidades motrices.

“Yo soy venezolana, ya tengo cuatro años acá en Bogotá, y mi niño tiene dos años y medio. Él es gemelo y desde que ellos nacieron hemos tenido mucho apoyo por parte de Integración Social. Primero estuvieron en Creciendo en Familia, después los llevamos al jardín y en el jardín le enviaron una educadora especial que nos visitó en la casa y nos integró al grupo Entre Pares, gracias a eso estamos aquí en la piscina, que lo ayuda mucho a él en su discapacidad y en su desarrollo”, expresó Vanesa. (Información y foto Secretaría de Integración Social).