Max Verstappen y Lewis Hamilton chocan en Monza y Ricciardo consigue su primera victoria con McLaren

–Los dos principales aspirantes al título de la temporada en Fórmula 1, el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), quedaron fuera del Gran Premio de Italia después de que ambos chocaran en la carrera que se disputó este domingo en el circuito de Monza.

Tras incorporarse a la pista después de parar en boxes, Hamilton vio como Verstappen trataba de adelantarle y cerró al holandés en una curva para impedirlo, tocándose ambos monoplazas y acabando en la grava en la vuelta 26 de carrera, con el Red Bull subido al Mercedes.

El australiano Daniel Ricciardo (McLaren) quedó en primera posición, que mantuvo hasta el final. El británico L. Norris quedó segundo, y el finlandés Valteri Bottas, tercero. El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez quedó quinto. Los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) quedaron sexto y octavo, respetivamente.

«La verdad es que he estado arrastrando los pies. El parón veraniego me ha venido bien para resetear y me he sentido mejor este fin de semana. No solo ganar, un doblete… es de locos. Para McLaren estar en el podio y hacer doblete es de locos. Por una vez en mi vida no encuentro las palabras», comentó el australiano, que tiene raíces italianas. «Pensaba que podía haber un Ferrari sobre el podio cuando vi a Leclerc segundo, pero al menos tenéis un nombre italiano en el primer puesto», dijo a la afición italiana. «Gracias a todos», concluyó.

Max Verstappen has to sometimes use his head man.

He wasn't gonna make that corner ahead of Lewis Hamilton.

I'll be surprised if there are people out here who will defend this.

Costly and stupid mistake.#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/tEkfNw8l7k

