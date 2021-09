Colombia es el país más letal del mundo para los ambientalistas, según la ONG Global Witness

–Con casi la tercera parte de los asesinatos en el mundo, Colombia fue en 2020 el país más letal para ambientalistas, seguido por México, Filipinas, Brasil y Honduras, según lo denunció este lunes la ONG Global Witness en su informe anual sobre estos ataques.

La ONG señala que los asesinatos de personas ambientalistas en el mundo alcanzaron la cifra récord de 227 víctimas fatales en 2020, de ellos 65 en Colombia.

«Casi tres de cada cuatro ataques ocurrieron» en América Central y del Sur, según el documento, el cual precisa que Colombia, con casi la tercera parte de los asesinatos, fue -por segundo año consecutivo- el país más letal para ambientalistas.

A Colombia le siguen en el listado México (30), Filipinas (29), Brasil (20), Honduras (17) y otra decena de naciones . Los centroamericanos Guatemala (13), Nicaragua (12) y Costa Rica (1) también figuran en el conteo, al igual que Argentina (1).

Entre las víctimas existen varias coincidencias: 70% de ellas trabajaban para frenar la deforestación y todas, menos una, vivían en países en desarrollo. La tercera parte pertenecía a pueblos originarios. En México, donde los ataques aumentaron 67% frente al año anterior, el pueblo Kumiai se organizó para denunciar que una empresa cervecera estaba acaparando el agua potable de su región. Oscar Eyraud, uno de sus líderes, fue asesinado en septiembre del 2020.

El informe señala que muchos Gobiernos «no están protegiendo a los defensores ambientales: en muchos casos perpetran violencia contra ellos directamente y en otros podrían ser cómplices de empresas» interesadas en silenciar a activistas.

Global Witness lleva la estadística desde 2012 y en los últimos tres años ha registrado un incremento sostenido de estos crímenes (167 en 2018 y 212 en 2019). Este año, pone el foco en «las industrias que están causando la crisis climática y los ataques contra defensores ambientales», como se titula el informe.

La extracción de madera (23), la construcción de represas (20), la agroindustria (17) y la minería (17) son los sectores vinculados a la mayoría de los crímenes. «La exigencia de tener las mayores ganancias (…) al menor costo posible parece traducirse eventualmente en la idea de que quienes obstaculizan el proyecto deben desaparecer», anota en el documento el ambientalista estadounidense Bill Mckibben.

Entre sus recomendaciones, Global Witness urge a Naciones Unidas que «reconozca formalmente el derecho a un medio ambiente saludable», un «vacío protuberante» en el sistema actual de derechos humanos.

Otros apartes del informe, son los siguientes:

Principales conclusiones: 2020, el peor año registrado

En 2020, más de la mitad de los ataques tuvieron lugar en solo tres países: Colombia, México y Filipinas.

Por segundo año consecutivo, Colombia registró el mayor número de asesinatos en 2020, con 65 defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados. Estos tuvieron lugar en el contexto de ataques generalizados contra defensores de derechos humanos y líderes comunitarios en todo el país, a pesar de las esperanzas del acuerdo de paz de 2016. Los pueblos indígenas se vieron particularmente afectados y la pandemia de COVID solo sirvió para empeorar la situación. Los cierres oficiales llevaron a que los defensores fueran atacados en sus hogares y se recortaron las medidas de protección del gobierno.

En México , documentamos 30 ataques letales contra defensores de la tierra y el medio ambiente en 2020, un aumento del 67% con respecto a 2019. La tala estuvo vinculada a casi un tercio de estos ataques, y la mitad de todos los ataques en el país fueron dirigidos contra comunidades indígenas. La impunidad de los delitos contra los defensores sigue siendo sorprendentemente alta: hasta el 95% de los asesinatos no dan lugar a un enjuiciamiento.

En Filipinas , el deterioro de la situación de los derechos humanos ha recibido una creciente condena internacional. La oposición a las industrias dañinas a menudo se enfrenta con violentas represiones por parte de la policía y el ejército. Según nuestros datos, más de la mitad de los ataques letales estaban directamente relacionados con la oposición de los defensores a los proyectos de minería, tala y represas.

Los años en el cargo del presidente Duterte han estado marcados por un aumento dramático de la violencia contra los defensores. Desde su elección en 2016 hasta finales de 2020, 166 defensores de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados, un aumento impactante para un país que ya era un lugar peligroso para defender el medio ambiente.

Defensores de los bosques amenazados

En los casos en que los defensores fueron atacados por proteger ecosistemas particulares, el 70% estaba trabajando para defender los bosques del mundo de la deforestación y el desarrollo industrial. En Brasil y Perú, casi las tres cuartas partes de los ataques registrados tuvieron lugar en la región amazónica de cada país.

Casi el 30% de los ataques estaban relacionados con la explotación de recursos (tala, minería y agroindustria a gran escala), represas hidroeléctricas y otra infraestructura. De ellos, la tala fue el sector vinculado a más asesinatos, con 23 casos. México experimentó un gran aumento en los asesinatos relacionados con la tala y la deforestación, con 9 en 2020.

Un impacto desigual

Al igual que los impactos de la crisis climática en sí, los impactos de la violencia contra los defensores de la tierra y el medio ambiente no se sienten de manera uniforme en todo el mundo. El Sur Global está sufriendo las consecuencias más inmediatas del calentamiento global en todos los frentes, y en 2020, todos menos uno de los 227 asesinatos registrados de defensores tuvieron lugar en los países del Sur Global.

Continuó el número desproporcionado de ataques contra los pueblos indígenas, con más de un tercio de todos los ataques fatales contra los pueblos indígenas, a pesar de que las comunidades indígenas representan solo el 5% de la población mundial. Los pueblos indígenas también fueron el objetivo de 5 de los 7 asesinatos en masa registrados en 2020.

Como ha sido el caso en años anteriores, en 2020 casi 9 de cada 10 de las víctimas de ataques letales eran hombres. Al mismo tiempo, las mujeres que actúan y alzan la voz también se enfrentan a formas de violencia específicas de género, incluida la violencia sexual. Las mujeres a menudo tienen un desafío doble: la lucha pública para proteger su tierra y la lucha menos visible para defender su derecho a hablar dentro de sus comunidades y familias.

[Los defensores] están en riesgo porque se encuentran viviendo en o cerca de algo que alguna corporación está exigiendo. Esa demanda, la demanda del mayor beneficio posible, la línea de tiempo más rápida posible, la operación más barata posible, parece traducirse eventualmente en el entendimiento, en algún lugar, de que el alborotador debe ir.

– Bill McKibben

El negocio es responsable

Muchas empresas se involucran en un modelo económico extractivo que prioriza abrumadoramente las ganancias sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Este poder corporativo irresponsable es la fuerza subyacente que no solo ha llevado la crisis climática al borde, sino que ha continuado perpetuando la matanza de defensores.

En demasiados países, ricos en recursos naturales y biodiversidad crítica para el clima, las corporaciones operan con casi total impunidad. Debido a que el equilibrio de poder está a favor de las corporaciones, es raro que alguien sea arrestado o llevado a los tribunales por matar a defensores. Cuando lo están, generalmente son los hombres que disparan, los que sostienen las armas, no los que de otro modo podrían estar implicados, directa o indirectamente, en el crimen.

Los gobiernos deben detener la violencia

Los gobiernos han estado demasiado dispuestos a hacer la vista gorda y no han cumplido su mandato básico de defender y proteger los derechos humanos. No protegen a los defensores de la tierra y el medio ambiente, en muchos casos perpetran directamente la violencia contra ellos y en otros son cómplices de las empresas.

Peor aún, estados de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Brasil, Colombia y Filipinas, utilizaron la pandemia de COVID para fortalecer medidas draconianas para controlar a los ciudadanos y cerrar el espacio cívico.

Existe un vínculo claro entre la disponibilidad de espacio cívico y los ataques contra los defensores: las sociedades más abiertas y tolerantes sufren muy pocos ataques, mientras que en las sociedades restringidas, los ataques son mucho más frecuentes.

Recomendaciones

A medida que se intensifica la crisis climática, también lo hace su impacto en las personas, incluidos los defensores de la tierra y el medio ambiente. Una acción climática significativa requiere proteger a los defensores y viceversa. Sin un cambio significativo, es probable que esta situación empeore: a medida que se acaparen más tierras y se talen más bosques en aras de las ganancias a corto plazo, tanto la crisis climática como los ataques contra los defensores seguirán empeorando.

Los gobiernos pueden cambiar el rumbo de la crisis climática y proteger los derechos humanos protegiendo a la sociedad civil y aprobando leyes para responsabilizar a las empresas por sus acciones y ganancias. Los legisladores han confiado demasiado en la autoevaluación corporativa y los mecanismos corporativos voluntarios. Como resultado, las empresas continúan causando, contribuyendo y beneficiándose de los abusos de los derechos humanos y los daños ambientales, particularmente a través de las fronteras.

Las Naciones Unidas , a través de sus estados miembros, deben reconocer formalmente el derecho humano a un medio ambiente seguro, saludable y sostenible, garantizar que los compromisos para cumplir con el Acuerdo de París integren la protección de los derechos humanos e implementar las recomendaciones del Relator Especial sobre defensores de derechos humanos. y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.

Los Estados deben garantizar que las políticas nacionales protejan a los defensores de la tierra y el medio ambiente y derogar la legislación utilizada para criminalizarlos, exigir a las empresas que realicen la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente en sus operaciones globales, e investigar y enjuiciar a todos los actores involucrados en la violencia y otras amenazas contra los defensores.

La Comisión Europea se está preparando actualmente para publicar legislación vinculante sobre diligencia debida, incluida una iniciativa sobre Gobierno Corporativo Sostenible. Deben asegurarse de que esta iniciativa requiera que todas las empresas que hacen negocios en la UE, incluidas las instituciones financieras, identifiquen y aborden los daños a los derechos humanos y al medio ambiente a lo largo de sus cadenas de valor. Esta legislación debe incluir regímenes de responsabilidad sólidos y sanciones para responsabilizar a las empresas por no hacerlo.

Por último, las empresas y los inversores deben publicar e implementar sistemas efectivos de diligencia debida para identificar y prevenir los daños a los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de sus cadenas de suministro y operaciones, adoptar e implementar una postura de tolerancia cero ante represalias y ataques a los defensores de la tierra y el medio ambiente, y proporcionar remediar cuando se produzcan daños y perjuicios a los derechos humanos y al medio ambiente.

La gente a veces me pregunta qué voy a hacer, si me quedaré aquí y mantendré viva la lucha de mi madre. Estoy demasiado orgulloso de ella para dejarlo morir. Conozco los peligros, todos conocemos los peligros. Pero he decidido quedarme. Me uniré a la pelea.

– Malungelo Xhakaza, hija del activista sudafricano asesinado Fikile Ntshangase

Los defensores son nuestra última línea de defensa contra el colapso climático. Podemos alegrarnos del hecho de que, incluso después de décadas de violencia, la gente sigue defendiendo su tierra y nuestro planeta. En cada historia de desafío contra el robo y el acaparamiento de tierras por parte de las empresas, contra la contaminación mortal y contra el desastre ambiental, hay esperanza de que podamos cambiar el rumbo de esta crisis y aprender a vivir en armonía con el mundo natural. Hasta que lo hagamos, la violencia continuará. (Con información y foto de DW y Global Witness).