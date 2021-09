CONDENADOS A MEDIO VIVIR. II parte

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (356)

Seguimos con la aclaración de aspectos relacionados con la declaración de inexequibilidad de la prisión perpetua.

No habrá, con la actual Constitución no puede haber prisión perpetua pero seguirán miles de niñas y niños condenados por muchos años medio vivir sin garantías de sus derechos y buen número de ellos morirán tempranamente.

LAS PENAS Y LA DISMINUCION DE DELITOS

La historia nos demuestra que las penas severas no tienen como efecto la disminución de delitos. A veces los incrementan. La pena de muerte, la muerte en la hoguera, la lapidación, Alcatraz, Gorgona, 60 años de presidio y la comisión de delitos sigue y en algunos casos aumenta. Es como el alcohólico que toma sus antibióticos con licor. Lo que corresponde es identificar las causas del delito y tratarlas hasta erradicarlas o minimizarlas.

Para el caso de los menores de edad no se trata de que tengamos victimarios en la cárcel perpetua, sino de que no haya víctimas o que sean casi cero.

VEAMOS LA REALIDAD DE NUESTROS MENORES DE EDAD

Solo me referiré a los derechos fundamentales básicos

PROGENITORES RESPONSABLES

El primer derecho fundamental de las personas es tener progenitores responsables, es decir, que tengan capacidad para criar y educar. La progenitura infantil y adolescente y la de personas con recursos limitados físicos, mentales, económicos, tiene gran riesgo de generar hijos sin garantía de derechos.

LA VIDA INTEGRAL

Las noticias sobre asesinatos de menores de edad, infantes y las agresiones físicas, mentales, económicas, segundo a segundo son aterradoras.

LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Niños en la calle, niños desnutridos, niños abandonados, niños en covachas, niños en desaseo son cuadros que abundan en los cinturones de miseria de pueblos y ciudades.

TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADOS DE ELLA

La familia está en proceso de extinción. Se repudia el matrimonio, tanto en su forma solemne como la consensual. Se ensaya a vivir y generalmente se fracasa en el ensaya pero quedan hijos que son escudos de guerra, motivos para pleitos a muerte.

EL CUIDADO Y AMOR

Los niños se debaten entre las querellas de progenitores y parientes. Los abuelos, especialmente las abuelas, y tías y tíos deben suplir la ausencia de los padres que no hacen siquiera una llamada para preguntar por la suerte de sus hijos.

LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA

La educación, la formación y la información se reciben de la familia, la sociedad, de los maestros. La familia en buena proporción no puede educar e informar por la razón elemental de que carece de estas herramientas. La sociedad solo mira lo económico, el Estado se inventó la mayor estafa que es la promoción automática, el nada recordar porque todo lo informa el profesor google y las universidades con bachilleres que no saben leer ni escribir emprendieron uno de los mejores negocios: vender cartones para acreditar profesionales buenos para nada. Las empresas ya no buscan acartonados sino personas que tengan experiencia y sepan hacer las cosas bien.

LOS NIÑOS DEBEN SER PROTEGIDOS CONTRA TODA FORMA DE ABANDONO, VIOLENCIA FÍSICA O MORAL, SECUESTRO, VENTA, ABUSO SEXUAL, EXPLOTACIÓN LABORAL O ECONÓMICA Y TRABAJOS RIESGOSOS.

Niños en la calle, agredidos en todas las formas, llevados a grupos ilegales, abusados por miembros de su familia especialmente padrastros, trabajando en la calle y las minas y siendo instrumentos de delitos y mercadeo, son prueba de la falta de garantías de derechos. En el camino al trabajo o simplemente al recorrer las vías, el espectáculo del abandono es pavoroso.

LAS ENTIDADES PROTECTORAS DE LOS NIÑOS

Causa vergüenza que en las Comisarias de Familia, en las Defensorías de Familia y en oficinas de abogados especialistas en derecho de familia, se vean cuadros de agresiones graves a los niños. Los revictimizan y por dinero, cansancio y hasta por ignorancia violan los derechos básicos de quienes se dice son sus protegidos.

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS PREVALECEN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS

Es un estribillo que se entona por todos en armonía con la afirmación de que COLOMBIA ES UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO, siendo que la verdad es que los victimarios aprovechan que COLOMBIA sea en la práctica un ESTADO ASOCIAL Y SIN DERECHO. En varios espacios, un ESTADO INVIABLE.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener vida digna, sana convivencia y cumplimiento y garantía de los deberes y derechos humanos.

Bogotá, del 13 al 19 de septiembre de 2021

