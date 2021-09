Los 10 temas de Colombia que la Vicepresidente y Canciller llevó a Bruselas

La Vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez visitó Bruselas esta semana que recién termina, en medio de una apretada agenda, sostuvo más de 12 reuniones de alto nivel en solo dos días.



Durante la gira diplomática, la funcionaria siguió afianzando el carácter de socio estratégico de Colombia con Bélgica y la Unión Europea y demostró, una vez más, las bondades que nuestro país tiene para ofrecer al exterior y la verdadera transformación que nuestros territorios están teniendo.

Las reuniones de la Vicepresidente y Canciller estuvieron centradas en 10 temas importantes de interés mutuo entre ambos países:

1. Paz con legalidad:

Marta Lucía Ramírez explicó a los altos funcionarios europeos que el compromiso del gobierno del presidente Duque con la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia es total, pero que no se está dispuestos a una paz a cualquier costo, “queremos tener paz con legalidad”, puntualizó y fue enfática en asegurar que aunque no ha sido un proceso perfecto, el apoyo con la implementación es total.

“Nosotros estamos invirtiendo en Colombia en sectores que sufrieron los impactos del conflicto. Tenemos 5 años de estar implementando el acuerdo y en esos 5 años, ha habido mejora de las condiciones de vida para los pobladores de los sectores más afectados por la violencia”

2. Estabilidad de la democracia en la región

El segundo punto de la agenda de interés común fue la democracia en la región, un tema que inquieta tanto a los países latinoamericanos como europeos. La crisis democrática que viven no solo Venezuela, sino Nicaragua, Cuba y otros países genera preocupación en todos los continentes. Por esto, la Vicepresidente y Canciller aseguró en sus reuniones en Bruselas que es necesario la presión de la comunidad internacional para el retorno de la democracia en países de la región donde ahora gobiernan dictaduras.

“Esto es uno de los compromisos más fuertes que tiene Colombia, cómo fortalecer la democracia en nuestro hemisferio. Para nosotros, el Estado de Derecho es de gran importancia”, aseguró.

3. Lucha contra el narcotráfico:

La alta funcionaria hizo un llamado a la corresponsabilidad en la lucha contra el problema de las drogas “hemos venido trabajando una propuesta con la Unión Europea sobre un centro de fusión antidrogas. Esto puede aportar a una visión integral del problema de las drogas. La problemática de las drogas daña la justicia, la economía y la sociedad”.

“El problema no surge solo de la producción sino también de la demanda. El proceso de paz tuvo un problema y es que, en el trámite, los que se desmovilizaron no dieron información sobre sus aliados, ni sus rutas, por eso no es fácil la lucha contra el narcotráfico”, indicó.

4. Plan nacional de vacunación

Ante más de 12 altos funcionarios europeos, la Vicepresidenta y Canciller hizo un balance del Plan Nacional de Vacunación en Colombia y explicó el interés del país por desarrollar vacunas propias.

“Estamos centrados no solo en comprar vacunas sino en producción de vacunas al interior de nuestro país y de avances científicos importantes en Colombia. Queremos trabajar con India y traer producción india a Colombia”

5. Derechos humanos

Otro de los temas abordados, fue la protección y el respeto de los Derechos Humanos, al respecto, la Vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez recalcó que el Gobierno nacional tiene tolerancia cero con las violaciones de Derechos Humanos.

6. Sostenibilidad

“Estamos muy avanzados en el tema y por eso, en corto y mediano plazo, Colombia tiene un futuro optimista”, puntualizó la alta funcionaria al referirse a otro de los grandes temas abordados con los representantes europeos y adelantó que, en Glasgow, el presidente Duque presentará los importantes avances en reducción de emisiones y cómo Colombia quiere transitar hacia la sostenibilidad.

También resaltó el trabajo del país en la comisión del océano y las iniciativas contra la deforestación.

7. Género

Otro de los temas bandera de Colombia que presentó la Vicepresidente y Canciller fueron los avances en el tema de equidad de género en nuestro país y en la implementación de programas que beneficien a las mujeres.

“Los confinamientos sacaron a la luz más problemas de violencia contra las mujeres. Queremos generar sostenibilidad para ellas, para nosotros es claro que si damos condiciones de independencia económica a las mujeres, vamos a progresar. Vamos a proveer asistencia técnica para emprendimientos y organización empresarial para las mujeres y que tengan negocios sostenibles, escalables, que generen ingresos y empleos”.

8. Reactivación económica

“El COVID también ha tenido un gran impacto social y económico en Colombia y a pesar de esto, hemos tenido un crecimiento del 7.5% del PIB durante el primer semestre. Para ello, nos hemos centrado en la creación de empleos” aseguró la Vicepresidente y Canciller quien aseguró que la recuperación económica ha sido positiva en Colombia porque se ha avanzado rápidamente en el plan nacional de vacunación.

9. Cooperación

Fueron varios los ejes de cooperación abordados por la Vicepresidente y Canciller en su visita a Bruselas: La seguridad, educación, cultura, migración, entre otros.

“La cooperación significa que podemos mantener las inversiones y el avance de la superación de algunas problemáticas que tenemos”, afirmó.

10. Comercio

“El comercio bilateral también lo queremos potenciar con la Unión Europea, en términos de comercio, la Unión Europea es uno de nuestros socios más importantes pero queremos profundizar aún más en estos asuntos”, indicó la Vicepresidente y Canciller quien además hizo una extensa revisión a los intercambios comerciales que realizan Colombia y la Unión Europea a través de su TLC.

De esta forma, la Vicepresidente y Canciller centró sus diálogos en 10 importantes temas para la relación bilateral entre Colombia y Bruselas. En los próximos días, continuará sus giras diplomáticas con el fin de mostrar en el exterior las ventajas competitivas y comparativas de Colombia.