Alertas del Invima sobre productos suplementarios

–El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, lanzó alertas sobre los productos suplementarios “Primobolan-Prolab, “L-LFT bajo la marca L-FAT” y Xtremex, por no estar autorizados.

En primera instancia, el Invima advierte a la ciudadanía sobre la comercialización fraudulenta del producto «PRIMOBOLAN-PROLAB SUPPLEMENT», promocionado como suplemento para aumentar la masa muscular.

De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, se trata de un producto fraudulento, del cual se desconoce su contenido real, cadena de comercialización, trazabilidad del producto, condiciones de almacenamiento y transporte, comprometiendo su calidad, seguridad y eficacia.

Invima alerta a la población sobre los posibles riesgos para la salud relacionados con la administración o uso de este producto.

Igualmente, hace un llamado a la ciudadanía para que verifique el número de registro sanitario de los productos antes de utilizarlos, corroborando su autenticidad a través de la página web www.invima.gov.co en el menú Trámites y servicios > servicios en línea, enlace Consulta registros sanitarios.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, en ejercicio de sus funciones de vigilancia sanitaria realiza un monitoreo a la publicidad de los productos objeto de su competencia, dentro de los cuales se evidenciaron actividades publicitarias y de comercialización relacionados con el medicamento Cytotec tableta 200 mcg, producto que no se encuentra amparado bajo un registro sanitario, y de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente se configura como fraudulento, estando prohibida su publicidad y comercialización en Colombia.

Si bien hace algunos años existió un medicamento amparado en registro sanitario bajo el nombre Cytotec, su titular Pfizer decidió dejar de comercializarlo en Colombia de manera definitiva desde enero de 2014, razón por la cual se recomienda a la ciudadanía en general, no adquirir en ningún tipo de establecimiento de comercio o medio digital.

El consumo de medicamentos fraudulentos representa un riesgo para la salud de quienes los utilicen, al no ofrecer garantías de calidad, seguridad, eficacia; adicionalmente se desconoce su contenido real, trazabilidad, indicaciones, condiciones de almacenamiento y transporte.

Generalmente son comercializados a través de páginas de internet, redes sociales y cadenas de whatsapp, circunstancias que no permiten un control y verificación por parte de las autoridades sanitarias.

MARCA L-FAT

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, advierte a la ciudadanía sobre la comercialización fraudulenta del producto “L-LFT bajo la marca L-FAT” promocionado presuntamente como quemador de grasa y pérdida de peso, el cual no cuenta con registro sanitario Invima y cita el registro Sanitario Invima RSAE13i25015 de manera engañosa, por cuanto este registro se encuentra vigente pero corresponde a otro producto de la categoría de alimento.

Laboratorios Natural Medics, MEDICS bajo la marca de L-FAT corroboró que están usando el nombre de su empresa y registros sanitarios, para comercializar este producto como suplemento dietario, el cual no se distribuye ni se fabrica por este laboratorio.

De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, se trata de un producto fraudulento que al no encontrarse amparado bajo un registro sanitario, no ofrece garantías de calidad, seguridad y eficacia. Adicionalmente se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de almacenamiento y transporte.

ZERO XTREM, XTREMEX, XTREM

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, hace un llamado a la ciudadanía sobre las actividades de publicidad de productos bajo las marcas ZERO XTREM, XTREMEX, XTREM y similares, catalogados como suplementos dietarios, alimentos y cosméticos, en páginas web, redes sociales, mensajes de texto, entre otros, en las que se hace alusión a propiedades medicinales, curativas o preventivas que dan lugar a expectativas falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de los productos publicitados, así como la comercialización fraudulenta de estos productos, por no estar amparados con Registro Sanitario o Notificación Sanitaria.

Suplementos dietarios

Respecto de los productos autorizados por este Instituto, se aclara que sólo cuenta con registro sanitario vigente el siguiente:

XTREMEX, suplemento dietario, 30 cápsulas, de NESS WELL S.A.S

Para este suplemento dietario, con las marcas XTREMEX, AZ 21, ZUMBA, se ha encontrado publicidad en medio audiovisual en la que se hace alusión a los mismos como ZERO XTREM, denominación que corresponde a otro suplemento dietario, cuyo registro sanitario fue CANCELADO, al evidenciarse en los análisis de laboratorio, resultado positivo para Sibutramina, sustancia no autorizada en Colombia.

Igualmente, se han encontrado publicidades con indicaciones para: “estimular la pérdida de peso”, “suprimir el apetito”, “reducir medidas”, “acelerar el metabolismo”, “desintoxicar el organismo”, entre otras, que están totalmente alejadas del propósito principal del suplemento dietario y que, además, no están avalados por esta autoridad sanitaria.

Cosméticos

En cuanto a los cosméticos con marcas XTREME, XTREM, ZERO XTREM, se encontraban aprobadas las siguientes notificaciones sanitarias, las cuales fueron SUSPENDIDAS en el mes de julio de 2021, por presuntos incumplimientos en su publicidad y debido a que se verificó que, en la dirección notificada a esta autoridad, no se evidencia funcionamiento ni presencia alguna de Ness Well S.A.S., titular de las notificaciones sanitarias.

PRODUCTO DE NESS WELL S.A.S

GEL REDUCTOR

CREMA BRONCEADORA

CREMA BRONCEADORA REDUCTORA

El efecto de la suspensión de las notificaciones sanitarias es interrumpir transitoriamente sus efectos, de manera que, a la fecha, no cuentan con dicha autorización y por tal razón no deben comercializarse ni usarse como cosméticos.

Dentro de las publicidades de estos cosméticos se encontraron piezas donde se hace alusión a bondades y propósitos que NO son propios de estos productos como “la aceleración en la descomposición de grasa, activador de sangre lipolítico, adelgazar, bajar de peso, bajar de peso rápido, belleza, fitness, menos calorías, menos peso, menos talla, quemar grasa, quemar grasa rápido, quitar peso, reducir medidas, reducir tallas, salud” y que desvirtúan totalmente su propósito cosmético.

Alimentos

Para los alimentos denominados bajo la marca Zero Xtrem®, XTREM o similares, se advierte que, a la fecha, no se ha otorgado ningún registro sanitario que los ampare, constituyéndose en productos fraudulentos, al no estar avalados por esta autoridad sanitaria.

Publicidad

En las publicidades halladas se adjudican a estos productos propiedades como «adelgazante, reductor de calorías, quemador de grasas» indicaciones no autorizadas, como quiera que son suplementos dietarios, alimentos y/o cosméticos que por su naturaleza, NO son útiles para prevenir, aliviar, tratar o curar una enfermedad, trastorno o estado fisiológico alguno.

Además, se advierte que no existen productos farmacéuticos de venta libre con indicación de adelgazante, motivo por el cual la información presentada falta a la verdad e infringe la norma sanitaria vigente.

Sistema de bisturí Ethicon

El fabricante informa que identificó un número reducido de dispositivos en los cuales un componente interno puede estar agrietado y podría depositarse detrás del botón de energía, lo que potencialmente provocaría la activación continua del dispositivo, así como la activación de alerta mediante indicadores auditivos, visuales y táctiles.

Teniendo en cuenta esta situación, se solicitó retirar el producto del mercado para evitar la presentación de incidentes o eventos adversos sobre los pacientes o usuarios.

El sistema de bisturí está indicado para las incisiones de tejidos blandos, cuando se desea un control de la hemorragia y una lesión térmica mínima.

El sistema puede utilizarse como ayudante o sustituto de la electrocirugía, láser y bisturí de acero, en intervenciones generales, plásticas pediátricas, ginecológicas, exposición a estructuras ortopédicas (por ejemplo, columna vertebral y espacio articular), y otras intervenciones abiertas y endoscópicas.

Aprobar ampliar la indicación, para la referencia harmonic focus curved shears a procesos otorrinolaringológicos (ORL), quedando así: las tijeras curvas harmonic focus se indican para incisiones de tejido blando cuando se desea controlar el sangrado y lesiones térmicas mínimas.

Los instrumentos pueden usarse como complemento o sustituto de la electrocirugía, láseres y escalpelos de acero en general, estructuras otorrinolaringológicas (ENT), estética, pediátrica, ginecológica, urológica, exposición a estructuras ortopédicas (tales como medula espinal y espacio articular) y otros procedimientos abiertos.

Frente a la comercialización de estos productos, el Invima hace las siguientes recomendaciones a la ciudadanía:

1. Absténgase de adquirir estos productos con las características previamente descritas.

2. No compre medicamentos o suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, ya que estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud. Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan en sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp.

3. Si está consumiendo este producto:

a) Suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud

b) Informe de manera inmediata al Invima o entes de salud territorial los datos que conozca sobre los lugares donde se distribuya o comercialice este producto.

c) Si ha presentado algún evento adverso, asociado a su consumo, repórtelo de manera inmediata en el sitio web del Invima en el menú Medicamentos y productos biológicos >Consultas y servicios en línea > Reporte de PRM por parte de Pacientes y otros actores del Sistema de Salud Colombiano o consulte a través del correo electrónico que se encuentra al final de estas alertas.

4. Informe de manera inmediata al Invima o entes de salud territorial si por cualquier motivo usted tiene conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialice este producto.

Medidas para secretarías de salud departamentales, distritales y municipales

1. Realice las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia, donde potencialmente se pueda comercializar estose producto.

2. Tome las medidas a que haya lugar y gestione su destrucción.

3. Informe al Invima en caso de hallar este producto.

4. Replique o difunda esta alerta con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio –EAPB, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS y demás actores del sector salud de su competencia.