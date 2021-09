Atento con cierres nocturnos en la vía Bogotá – Villavicencio por obras de la nueva calzada Chirajara – Fundadores

Durante miércoles y jueves no aplicará el horario de cierre de establecido para el tránsito de cargas peligrosas por el túnel Buenavista de las 10:00 pm. La Policía de Tránsito y Transporte se encargará de coordinar el tráfico vehicular durante los horarios restantes establecidos en cumplimiento de la Resolución 0003972 de 2018 (04:00 am, 10:00 am, 4:00 pm)

Bogotá, 14 de septiembre de 2021. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Coviandina informan a usuarios, autoridades y comunidad vecina de la vía Bogotá–Villavicencio que, debido a los procesos constructivos de la nueva calzada entre Chirajara y Fundadores, se requiere por seguridad de los usuarios un cierre total del tráfico vehicular entre las 10:00 de la noche y las 04:00 de la mañana los días miércoles 15 y jueves 16 de septiembre de 2021, con el fin de realizar trabajos complementarios de protección al proceso constructivo para la cimentación de la pila 6 del puente 5 en el sector de Susumuco (k69+000) jurisdicción de Guayabetal.

Esta medida preventiva se toma teniendo en cuenta que las actividades son de alto riesgo y orientadas a proteger las estructuras que están siendo objeto de construcción, ante posibles crecientes súbitas que se pueden presentar en inmediaciones a las mismas como consecuencia de las altas precipitaciones que se están presentado en la zona y que buscan garantizar la seguridad tanto del personal como de las propias obras mientras termina el proceso constructivo.

Así las cosas, previo al cierre del sitio se implementarán detenciones a los vehículos en los diferentes puntos de control así: Sentido Bogotá – Villavicencio (K00+000 – 8:45 pm; K35+000 El Tablón – 9:15 pm; Peaje Naranjal – 9:40 pm) y en sentido Villavicencio – Bogotá (Túnel Buenavista – 9:30 pm; peaje Pipiral 9:45 pm).

Teniendo en cuenta que a la fecha, según lo establecido en Resolución 0003972 del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se adelanta la implementación del Plan de Manejo de Tráfico que permite el paso controlado de vehículos que de acuerdo con la Resolución 2791 de 2004 tienen restringido el paso por el túnel Buenavista, ante la emergencia de la vía antigua en el sector “Rompe Ejes”, para los dos días de intervención, no se realizará la caravana definida para para el horario de las 10:00 de la noche; los demás pasos controlados se realizarán en los horarios establecidos y que han sido socializados a la comunidad en general (04:00 am a 06:00 am, 10:00 am a 12:00 m y 04:00 pm a 06:00 pm).

Por lo anterior, les recomendamos programar su viaje con anterioridad, tener en cuenta la señalización instalada en el sector, así como la información que será suministrada por los Controladores de Tráfico y las autoridades respectivas.

Los invitamos a conocer más información a través de nuestras redes sociales @coviandinaSAS en Twitter, Concesionaria Vial Andina en Facebook, www.coviandina.com o comunicarse a nuestro Centro de Control de Operaciones en el #713 y las líneas telefónicas 312 306 0332 / 310 585 1322 / 310 585 1325.