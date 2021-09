Cinco pasos para solicitar un crédito bancario

En Colombia, al igual que en la mayoría de los países en el mundo, las personas han tenido que buscar la forma de garantizar el cuidado de su dinero y su liquidez en medio del fuerte impacto generado por la pandemia del coronavirus. Una de las alternativas financieras que más ha tomado fuerza a lo largo de los años y que, con el manejo correcto, le puede garantizar un buen flujo de caja mientras pasa la contingencia son los créditos bancarios.

Para solicitar un préstamo, sin importar el valor, hay que tener en cuenta ciertos consejos para realizar la solicitud y que el trámite no termine en una decepción. En esa medida, Rodrigo Maroto, Gerente de www.midaracredito.co, entrega las cinco principales recomendaciones para acceder a un crédito y asesorarse adecuadamente.

¿Para qué necesito el crédito?: A la hora de tomar la decisión de endeudarse, revise cual será el destino de los recursos y si éstos hacen parte de su plan financiero. Para definir el valor del préstamo, analice si cuenta con algunos ahorros que pueda utilizar para reducir el monto solicitado. Tenga presente, aunque parezca obvio, que la entidad que le presta el dinero lo único que quiere es que usted se lo regrese en las condiciones pactadas.

¿Dónde solicitar el crédito? Busque con cuidado la entidad y las condiciones del préstamo. En la “calle” le pueden ofrecer créditos rápidos y fáciles de obtener, pero puede caer en créditos informales como el “gota a gota”, con muy altas tasas de interés y sistemas de cobro peligrosos. Recurra a entidades reconocidas y utilice créditos formales. Aproveche la competencia entre entidades que ofrecen crédito, buscando las mejores condiciones, por ejemplo, la tasa más baja y un plazo y plan de pagos que se ajuste a sus condiciones.

Cuidado con sobre-endeudarse Antes de solicitar el préstamo, analice su situación financiera, revise sus ingresos, sus gastos y calcule su ingreso mensual disponible. Esta capacidad de pago es la que definirá el valor máximo de la cuota del crédito que usted puede pagar. A partir de la cuota máxima mensual, del plazo, tasa de interés y plan de pagos, la entidad le definirá el valor máximo del crédito que le pueden otorgar. No pida un crédito que esté más allá de sus posibilidades de pago, esto lo llevará a un nivel de endeudamiento no recomendado, que podría ponerlo en una situación financiera no deseable.

¿Cómo mejorar su score de riesgo? Revise el estado de la información en la central de riesgo, por ejemplo, Datacrédito-Experian. La herramienta Midatacrédito (www.midatacredito.com) le permite ver cuál es su score de riesgo (Acierta) y le realiza un diagnóstico financiero teniendo en cuenta las siguientes variables: su experiencia crediticia, su endeudamiento, el estado actual de su portafolio y su hábito de pago. Además, le da algunas recomendaciones de cómo mejorar su perfil de riesgo.

Cuide todo el tiempo su historial crediticio Tener un crédito le permite crecer y lograr sus metas. De acuerdo con su edad, los créditos van siendo necesarios en su diario vivir. Todos estos créditos le permitirán crear y construir su historial crediticio que, sumado a un buen hábito de pago, le garantizarán acceso a nuevos créditos y en mejores condiciones.

Con estos tips podrá ir con tranquilidad a un banco y obtener el préstamo deseado. Pero hay que tener en cuenta, entre otras cosas, que es importante que conozca y pregunte qué examinan los bancos al momento de decidir si usted es un cliente apto o no para su solicitud de crédito. Asimismo, recuerde que para pagar las cuotas hay que tener un buen manejo de su dinero y por eso es importante planear el futuro. El correcto manejo de un crédito puede ser un alivio definitivo para su bolsillo.