La prepotencia de los izquierdistas

Por Mauricio Botero Caicedo

Según reciente informe de prensa, “Piedad Córdoba había guardado silencio mientras se recuperaba de una fractura que sufrió en su pierna derecha, hace dos meses, que la dejó en silla de ruedas mientras salía al rescate de su curul tras la decisión de su hijo, Luis Carlos Castro, de no aspirar al Senado en el 2022. Sin embargo, Córdoba habría viajado a Venezuela en los últimos días.

Unas imágenes tomadas por empleados de Migración Colombia, muestran a la exsenadora entrando en compañía de su esquema de seguridad por el Puente Internacional Simón Bolívar que comunica A Villa del Rosario, Norte de Santander con el Estado de San Antonio del Táchira, mientras es empujada en su silla de ruedas. Además de ser amiga personal de Nicolás Maduro, Córdoba también es cercana a Freddy Bernal, protector del estado Táchira.

Córdoba se desplazó en una camioneta al aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. En la frontera, la exsenadora no se habría registrado en Migración lo que le podría traer una multa.

O sea que la ex – senadora de la extrema izquierda, que sin duda estará visitando a Diosdado Cabello para recibir instrucciones, se da el lujo de irrespetar con alevosía a las autoridades migratorias colombianas.

En otro incidente hace unas semanas, según relata la revista Semana, “Un hecho ha pasado desapercibido en la controversia por el maletín con fajos de billetes que dejó abandonado en un salón del hotel La Ópera, en Bogotá, el senador Roy Barreras. Se trata de la actitud del parlamentario, quien al recuperar su morral no quiso atender a la policía que le pidió que debía esperar al coronel que estaba a cargo del operativo que había empezado con una alerta anti explosivos. Cuando Barreras se disponía a salir del hotel con el morral al hombro un policía le advirtió: “mi coronel dijo que lo tenía que esperar”. El senador se detuvo unos segundos, se dirigió al uniformado y visiblemente molesto le respondió: “¿Qué me tengo que esperar? Yo no me tengo que esperar nada. Si me necesitan que me busquen en el Congreso…”.

Estos dos casos dejan en evidencia el vulgar desprecio por la ley y las instituciones de la izquierda y muy concretamente de este par de siniestros personajes.

Otra cosa que indigna es el esquema de seguridad por cuanta de nosotros los contribuyentes que usan estos personajes. Ya es hora de revisar realmente si es necesario y si debe ser por cuenta nuestra estos exorbitantes pagos.