Sara Bayona con sus videos en Kwai ha ayudado a miles de colombianos a encontrar empleo

Cuando de crear contenido se trata, existe un sin número de temas que pueden ser interesantes y de utilidad para los usuarios, especialmente en una plataforma como Kwai. Algunos creadores saben aprovechar esto muy bien, como es el caso de Sara Bayona, una joven colombiana que ha ayudado a miles de personas a encontrar empleo desde Kwai, la app china de videos cortos. ¿Y cómo? Al ser psicóloga de profesión, Sara se ha enfocado en hacer videos sobre empleabilidad y las claves para encontrar el trabajo soñado. Ha tenido tanta recepción que en 4 meses ha alcanzado 40 mil seguidores en la plataforma y sus videos tienen hasta 500 visualizaciones.

De psicóloga tradicional a creadora de contenido

Antes de ser Creadora de Contenido, Sara trabajaba para una multinacional de recursos humanos, en procesos de selección masivos, y allí despertó su deseo por impulsar el desarrollo y crecimiento profesional de las personas. En paralelo, fundó una página que se llama ‘Trabajo Ya’, en la cual compartía ofertas laborales de la ciudad de Pereira con la intención de visibilizar las oportunidades disponibles para las personas, sin buscar ningún tipo de lucro. “Las personas que estudiamos psicología lo hacemos porque queremos ayudar a los demás, buscamos generar un impacto, y eso es algo que me apasiona y me acompaña” apuntó la pereirana.

Con la llegada de la pandemia y el aumento del desempleo en el país, la cantidad de hojas de vida que se empezaron a recibir en las empresas aumentó significativamente. Sara encontró en dicha situación la oportunidad perfecta para cumplir su deseo de ayudar a los demás con su asesoría. En ese momento, decidió empezar a subir videos con consejos para conseguir empleo, responder correctamente una entrevista de trabajo, realizar una prueba psicotécnica, y hasta hacer una hoja de vida atractiva.

¡Ha sido un éxito total! Son muchos los mensajes que recibe a diario de sus seguidores agradeciendo su labor. “Me toca mucho cuando alguien me dice: ‘tengo 45 años y pensaba que nunca iba a poder volver a encontrar empleo’ o ‘soy madre soltera, duré 2 años sin trabajo porque he estado cuidando a mis hijos y lo logré gracias a tus consejos’. Esto me llena muchísimo el corazón, creo que cuando uno hace las cosas con propósito se ven los resultados” cuenta la Creadora de Contenido.

De hecho, actualmente debe distribuir la mitad de su tiempo en ser mentora laboral para brindar asesorías personalizadas, y la otra parte del día es para su proceso creativo como creadora de contenido.

En Kwai encontró un aliado estratégico para llegar a más personas

Conoció Kwai gracias a una agencia de publicidad que la contactó para utilizar y conocer la aplicación. Le pareció una gran idea pues lo que ella busca es que cada vez más personas puedan acceder a su contenido. Gracias a esta aplicación, ha podido viralizar increíblemente sus vídeos frente a un público nuevo, así que trata de adaptar sus contenidos para continuar logrando un gran impacto.

Para llamar la atención, en sus videos intenta responder a necesidades puntuales. Por ejemplo, responder a preguntas que surgen como: ¿por qué retirarse de un empleo? A su vez, trata de iniciar el video dando en los primeros 3 segundos un preaviso de qué es lo que va a enseñar.

En su video más viral, Sara enseña cómo no debe ser el mensaje que se envía por WhatsApp cuando se están postulando a una oferta laboral. “Les muestro en pantalla como no hacerlo y es básicamente enviar un texto sin información, sin decir a qué vacante aplicar, sin presentarse, sin mostrar conocimientos. Ese video tiene aproximadamente 500 mil vistas” cuenta Sara.

Un poco de los consejos de Sara

¡Tomen nota! Para que se animen a pasar por su perfil de Kwai, Sara comparte algunos de los tips de sus videos para encontrar un gran empleo:

Entender que el proceso es de doble vía. Si la empresa los selecciona, ustedes también pueden elegir en dónde quieren trabajar. Por ese motivo, hay que ponerse las pilas con su búsqueda de empleo, saber a qué empresa y cargo se están postulando porque el trabajo no es algo a lo cual se dedique el 1% del día sino el 70%. Si no trabajamos en algo que te guste, ¿qué estamos haciendo?

La hoja de vida debe ser de 1 a 2 páginas, concreta, fácil de leer y debe tener palabras clave.

Si los llaman a una entrevista de trabajo es porque tienen todo el potencial para desempeñar el cargo y han sido elegidos entre más de 500 candidatos. ¡Así que háganlo con toda la seguridad y confianza!

No mentir, ser sinceros y hacer un proceso consciente.

Sara es un ejemplo de que todos tenemos algo por compartir con los demás y herramientas como Kwai lo hacen posible: “Si solo una persona se beneficia de lo que haces, tus videos y tu contenido han valido la pena. Es momento de utilizar las redes sociales para llegar a más personas y compartir el aprendizaje que hemos tenido el privilegio de adquirir, hay muchas personas que valorarán ese contenido” finalizó afirmando la joven.