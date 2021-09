Papa Francisco: El aborto es un homicidio, quien hace un aborto, mata

–El papa Francisco reiteró este miércoles que «el aborto es un homicidio», pero instó a los obispos a abordar el tema como pastores y no como políticos, luego de que obispos de Estados Unidos pidieran que se negara la comunión al presidente Joe Biden por estar a favor del aborto.

«La Iglesia Católica es firme en su postura sobre el aborto porque el aborto es un homicidio y quien hace un aborto, mata”, notificó el pontífice en diálogo con los periodistas en el vuelo de retorno a Roma, al final de su Viaje Apostólico a Budapest y Eslovaquia.

“El aborto es más que un problema. El aborto es un homicidio. El aborto sin medias palabras. Quien hace un aborto, mata”, dijo el Pontífice.

El Santo Padre afirmó también que “esta vida humana debe respetarse. Este principio es así de claro”.

“A quien no puede entenderlo le hago dos preguntas: ¿Es justo matar una vida humana para resolver un problema? Científicamente es una vida humana. Segunda pregunta: ¿Es justo contratar a un sicario para resolver un problema?”, cuestionó, y recordó que ya se ha referido al tema en otras oportunidades.

“Por esto la Iglesia es tan dura en este argumento”, dijo el Papa y precisó que si la Iglesia permitiera el aborto “es como si aceptase el homicidio cotidiano”.

Sobre el asunto de si dar o no la Comunión a los políticos abortistas en Estados Unidos, el Papa dijo que en la historia de la Iglesia cuando los obispos han actuado políticamente y no pastoralmente, es cuando han ocurrido problemas.

“Si vemos la historia de la Iglesia veremos que, cada vez que los obispos han gestionado, no como pastores, un problema, se alinearon en la vida política, en el problema político. Por no gestionar bien un problema se metieron en la cuestión política”, dijo el Santo Padre.

Entonces, continuó, “¿qué cosa debe hacer el pastor? Ser pastor y no ir condenando o no condenando, ser pastor, también del excomulgado, sí. Y debe ser pastor con él, debe ser pastor con el estilo de Dios y el estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura, toda la Biblia lo dice”.

El Papa Francisco indicó asimismo que “un pastor que no sabe gestionar con el estilo de Dios se resbala y se mete en muchas cosas que no son de pastor. Para mí, no quisiera particularizar a Estados Unidos porque no conozco bien el detalle. Doy el principio”.

“Usted me puede decir, pero si usted es cercano, tierno y compasivo con una persona, le daría la comunión, esta es una hipótesis. Sí, el pastor sabe qué cosa debe hacer en cada momento, pero como pastor, pero si sale de esta pastoralidad de la Iglesia, inmediatamente se convierte en político. Y esto lo verá en todas las denuncias y condenas no pastorales que hace la Iglesia. Con este principio creo que un pastor puede moverse bien”, dijo el Papa.

El Santo Padre también recordó el debate que se originó tras la publicación de la exhortación Amoris laetitia en 2016.

“Si usted me dice luego si se puede dar o no se puede dar (la Comunión), es casuística, allí donde claudican los teólogos. ¿Recuerda usted la tempestad que se armó con Amoris laetitia cuando salió ese capítulo de acompañamiento a los esposos separados, divorciados? ‘Herejía, herejía’. Gracias a Dios que estaba allí el Cardenal Schonborn que es un gran teólogo y que ha aclarado las cosas, ¿no?”.

“Pero siempre esta condena, condena. Ya basta con la excomunión, por favor no metamos más excomunión a la gente, son hijos de Dios, están fuera temporalmente pero son hijos de Dios y quieren y necesitan de nuestra cercanía pastoral. El pastor resuelve las cosas como el Espíritu lo dice”, aseguró.

El Santo Padre también dijo que nunca le ha negado la Comunión a nadie desde que era sacerdote.

“¡Yo nunca he negado la Eucaristía a nadie! A nadie”, dijo y relató la vez en la que le dio la Comunión a una anciana judía.

“Simplemente, la única vez que tuve una cosa un poco simpática fue cuando fui a celebrar la Misa a una casa de reposo. Estábamos en el salón y dije los que sí querían recibir la Comunión que alcen la mano y la alzaron todos los viejitos porque todos querían la Comunión. Cuando le di la Comunión a una señora me tomó la mano y me dijo ‘¡Gracias padre, gracias! Soy judía’. También lo que te di era judío. Es la única cosa extraña pero la señora se comunicó”.

El matrimonio católico y uniones del mismo sexo

De otro lado, el Papa Francisco afirmó que el matrimonio es un sacramento entre un hombre y una mujer y que la Iglesia no tiene el poder para cambiarlo.

El Pontífice dijo estas palabras en el vuelo de regreso de su viaje a Budapest (Hungría) y Eslovaquia, que realizó del 12 al 15 de septiembre.

Durante la rueda de prensa, el periodista italiano Stefano Maria Paci, de Sky Tg 24, recordó que en sus encuentros con las autoridades húngaras y con los jóvenes eslovacos, el Papa habló sobre la importancia de la familia, sin embargo, señaló, ayer martes el Parlamento Europeo emitió una resolución que pide a los países miembros reconocer los matrimonios homosexuales.

En su respuesta, el Papa Francisco dijo que “he hablado claro sobre esto: el Matrimonio es un sacramento. El Matrimonio es un sacramento y la Iglesia no tiene el poder de cambiar los sacramentos, así como el Señor lo ha instituido ¿no?”.

Luego dijo que “estas son leyes que tratan de ayudar a la situación de muchas personas con orientación sexual diferente, y es importante que se ayude a estas personas pero sin imponer cosas que, por su naturaleza, en la Iglesia no van”.

“Pero si ellos quieren llevar una vida juntos en pareja homosexual, los Estados tienen la posibilidad de apoyarlos civilmente, de darles seguridad sucesoria, sanitaria. Los franceses tienen una ley al respecto no sólo para los homosexuales, sino para todas las personas que deben asociarse”, añadió.

Francisco indicó que “el matrimonio es el matrimonio. Esto no quiere decir condenar a las personas que son así, no por favor, son nuestros hermanos y hermanas, y debemos acompañarlos. Pero, el matrimonio como sacramento es claro, es claro”.

“Pero que existan leyes civiles que… Por ejemplo, tres viudas que quieren asociarse, en una ley para tener servicio sanitario, para tener la herencia entre ellas, se hacen estas cosas, creo que es el PAC (Pacto civil de solidaridad) francés, esta ley, nada que ver con las parejas homosexuales, ¿que las parejas homosexuales pueden usarla? pueden usarla. Pero el Matrimonio como sacramento es hombre-mujer”, afirmó.

“A veces, lo que yo he dicho, crean confusión, todos iguales, hay que respetar a todos, el Señor es bueno y salvará a todos, esto no lo digan en voz alta, el Señor quiere la salvación de todos, pero, por favor, no hagan que la Iglesia niegue su verdad”, insistió.

El Papa Francisco dijo que “muchas personas con orientación homosexual se acercan al sacramento de la Penitencia, se acercan a pedir consejo a los sacerdotes, la Iglesia les ayuda a ir hacia adelante en su vida, pero el sacramento del Matrimonio va”.

Por otra parte, el Papa Francisco volvió a defender la necesidad de vacunarse contra la COVID 19 y recordó que “la humanidad tiene una historia de amistad con las vacunas”.

En la rueda de prensa que ofreció este miércoles 15 de septiembre a los periodistas que le acompañaban en el avión de regreso a Roma tras su viaje apostólico a Roma, el Santo Padre recordó que “todos los niños nos hemos vacunado y ninguno decía ‘mu’”.

“Luego ha venido esto”, lamentó en referencia al miedo a la vacuna contra el coronavirus. Quizás esto ha venido por la virulencia, la incertidumbre, no sólo de la pandemia, sino también por la diversidad de vacunas y también por la fama de algunas vacunas, que ‘son otra cosa’, ‘un poco de agua destilada’. Esto generó miedo en la gente”.

“Después, otros que dicen que es un peligro porque con la vacuna entra el virus dentro… Muchas discusiones que han creado esta división. También en el colegio cardenalicio hay algunos negacionistas y uno de ellos, pobre, estuvo ingresado con el virus. Ironías de la vida”.

El Papa señaló que estas dudas sobre las vacunas se explican “por la diversidad de donde provienen las vacunas que no han sido suficientemente experimentadas, y tienen miedo. Se debe aclarar y hablar con serenidad de esto. En el Vaticano estamos todos vacunados, excepto un pequeño grupo que se está estudiando cómo ayudarles”.

En un video elaborado junto con obispos de Estados Unidos y América Latina, difundido el 18 de agosto, el Papa Francisco defendió que “vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor”.

Defendió también que “ayudar a que la mayoría de la gente lo haga, es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos”.

“Vacunarse es un modo sencillo, pero profundo, de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente a los más vulnerables”, señaló en aquella ocasión. (Con información de Vatican News y Aciprensa).