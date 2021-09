SpaceX realiza primer vuelo espacial con tripulación totalmente civil

–El Falcon 9 de SpaceX lanzó este miércoles, con éxito la misión Inspiration4 el primer vuelo espacial humano totalmente civil del mundo en órbita, desde el histórico Complejo de Lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, EE.UU.

Liftoff of @Inspiration4X! Go Falcon 9! Go Dragon! pic.twitter.com/NhRXkD4IWg

