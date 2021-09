¡Las pequeñas tiendas de barrio ya pueden tener páginas web gratis!: MinTIC está entregando 50.000 dominios .CO

No tener el registro de Cámara de Comercio o el Registro Único Empresarial y Social (RUES) dejó de ser un impedimento para que los pequeños comerciantes colombianos puedan acceder a su propia página web gratuita con terminación .co o .com.co.

El Ministerio de las TIC lanzó la convocatoria nacional «Soy .CO» con 50.000 páginas web gratuitas exclusivas para comerciantes de pequeños negocios del país interesados en innovar en el mundo del comercio electrónico, desarrollar habilidades digitales que les permitan crecer aceleradamente y convertirse en las próximas empresas legalmente formadas en el país.

Según datos de la Cámara Electrónica de Comercio y el Observatorio de Comercio Electrónico, durante la cuarentena por covid-19 en 2020 el comercio electrónico o e-commerce colombiano tuvo un crecimiento entre el 50 % y el 80 %. Este comportamiento demostró que es un mercado que no se puede desaprovechar y menos para las empresas que apenas nacen y las que están creciendo.

En consecuencia y ante las exigencias de un mundo más interconectado y menos presencial, el Ministerio de las TIC brinda esta oportunidad para que los emprendedores tengan un ‘local’ virtual y gratuito, donde puedan ofrecer sus productos y venderlos a través de transacciones en línea.

Con esta nueva iniciativa del Ministerio de las TIC, los beneficiarios tendrán la oportunidad de consolidar el crecimiento de cada uno de los negocios en internet, gracias a un kit gratuito con herramientas digitales que incluye un dominio .CO o COM.CO; almacenamiento en la nube; cuenta de correo corporativa; una plantilla para crear la página web del negocio; opción para integrar una pasarela de pago en la página web y un carrito de compras, así como el acompañamiento y la capacitación para los comerciantes en temas digitales.

¿Cómo participar?

Para participar solo hay dos requisitos indispensables: no tener un nombre de dominio .CO ó COM.CO ni contar con una matrícula mercantil. «Con esta oportunidad única estamos apoyando la reactivación económica de nuestros pequeños comerciantes, emprendedores y mipymes. Los invitamos a participar para que impacten con tecnología el crecimiento de sus negocios», señaló Isabel de Ávila, gerente de Dominio .CO y Gobernanza de Internet del Ministerio de las TIC.

Los emprendedores que resulten beneficiados podrán disfrutar durante un año completo de esta robusta oferta de herramientas digitales, claves para posicionar cualquier negocio en internet.

«Estamos buscando cada vez más oportunidades para los emprendedores del país, especialmente para las empresas más jóvenes, con el fin de que triunfen gracias a las TIC y de esta manera puedan mejorar sus ingresos y cuenten con mayores oportunidades de expandirse en el mercado nacional e internacional», agregó de Ávila.

El dominio .co

Actualmente, Colombia cuenta con 209,454 dominios .CO, datos que demuestran que los empresarios colombianos comprenden cada vez más la necesidad de consolidar una presencia digital porque no solo abre más oportunidades comerciales, sino que brinda credibilidad de los negocios ante los clientes, los ayuda a ser visibles y a tener mayor alcance a menor costo.

Con iniciativas como «Soy. CO» y «Nación Emprendedora .CO», que a la fecha ha entregado más de 9.000 dominios .co o .com.co, el Gobierno nacional busca entregar 100 mil kits este año.

La convocatoria «Soy .CO» estará abierta hasta el 31 de diciembre. Para inscribirse, los interesados pueden ingresar a https://mintic.gov.co/soyco.

La convocatoria «Nación Emprendedora» estará abierta hasta el 31 de diciembre. Para inscribirse, los interesados pueden ingresar a https://innpulsacolombia.com/nacionemprendedora-co.

Descargue en video con las declaraciones de la directora Isabel de Ávila en https://we.tl/t-9QBbLgk1rQ