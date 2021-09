El Gobierno Nacional define la hoja de ruta para la Salud en Colombia sobre las enseñanzas que deja la pandemia del Covid-19

–«Nosotros no podemos pasar impunemente esta pandemia y no dar aprendizajes para la próxima pandemia», afirmó el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, al anticipar la hoja de ruta en materia de salud para los próximos meses en Colombia, que incluye, entre otras cosas, la producción de vacunas y otros medicamentos ante eventuales nuevas emergencias sanitarias como la del Covid-19.

En el marco del XVIII Congreso ‘Acción por la salud de todos’, desarrollado en San Andrés, Islas, Ruiz Gómez señaló que en Colombia se debe establecer lo que se llama la seguridad sanitaria, que son las estrategias para responder a la emergencias sanitarias.

Añadió que ello debe definirse en un documento CONPES que incluya cómo producir qué medicamentos debemos producir en Colombia, qué vacunas, cómo producirlas, cuáles son las reservas estratégicas que debe tener el sistema de salud.

«Que se puedan hacer inversiones de riesgo para poder lograr avanzar en la menor dependencia posible de proveedores externos para atender los elementos más críticos de la pandemia e incluso en la generación de capacidades de información y de recursos humanos para atender una situación de pandemia de salud», complementó el ministro.

Dijo que además que no es posible integrar un sistema de salud y hacerlo más eficiente y eficaz, si no tenemos integrada la información en salud.

«Vamos a tener también un documento CONPES que tenga la hoja de ruta de salud dictando para los siguientes 10 años donde tengamos un modelo de gobernanza y analítica de datos en salud y una historia clínica electrónica», precisó.

Destacó que la aplicación Coronapp, que durante la pandemia se convirtió en una herramienta para la ciudadanía, «se va a transformar en una aplicación que se va a llamar Minsalud Digital.

«Será una aplicación –subrayó–con la interfase entre el Ministerio de Salud directamente con el ciudadano con cuatro módulos importantes: un módulo de trámites, un módulo de cuidado que va a seguir conteniendo lo correspondiente al Covid-19, como el certificado digital de vacunación y pruebas PCR», explicó.

Indicó que se va a integrar todo esa información que viene de AiHospital (aplicativo que permite el seguimiento nominal de acciones de prevención y promoción de la salud realizadas en los territorios y por los aseguradores) «de información de rutas de atención y lo que debe del ciudadano recibir para poder integrarlo».

«También tenemos ya bastante avanzado lo que es el portal de contratos donde vamos a empezar a incluir los contratos, un sistema integrado de prestaciones efectivas de servicios y tecnologías de salud, y un sistema integrado de información financiera», agregó.

«A lo largo de este año y medio el sector salud se transformó en el centro de la sociedad. Nunca habíamos tenido la oportunidad y, de repente, se nos transformó. Durante año y medio todo el país ha pasado a través del sector salud, cada una de las políticas, cada una de las decisiones, de la forma en que la gente convive, la forma en que la gente trabaja, estudia, hace deporte, en la que se dan las relaciones humanas, todo ha pasado por el sector salud», explicó.

Aseguró que, aunque se han tenido errores y con «el retrovisor» se pueden analizar y autoevaluar, ahora, «creo que le hemos respondido a nuestro país. Todos hemos respondido a su país. Y hemos tenido momentos muy, pero muy difíciles, muy complejos. Cada uno de esos dramas ha sido tremendo para nosotros».

Asimismo, indicó que «lo más duro de esto es enfrentar la muerte. Enfrentar tantas muertes, tanta gente que muere y tanto dolor en los en los seres, en los colombianos, en el mundo. No poder enterrar a nuestros muertos como fue al principio de la pandemia, no poder hablarnos, que nuestros hijos no pudieran jugar, que los universitarios no pudieran conocer a sus compañeros de estudio, todo eso nos ha transformado la vida».

Indicó que esta es la oportunidad para el sector salud, «tomar esta coyuntura como lo que eso significa, repensar lo que somos, cómo hacemos las cosas. Debemos actuar y creo que los colombianos han empezado a entender un poco el sector salud».

El jefe de la cartera de Salud dijo que hay países en este continente en Latinoamérica y en América donde la gente tuvo que vender su carro, su casa y endeudarse para poder pagar una unidad de cuidado intensivo, «nosotros pudimos pagarles a todos. Invertimos 1,4 billones de pesos en ventiladores, invertimos cerca de 1 billón de pesos pagando deudas atrasadas, pagando bonificaciones que no hemos terminado de pagar y 170.000 millones de pesos aproximadamente en proyectos de infraestructura para el país».

En cuanto a la telemedicina, de un millón de teleconsultas al mes antes de la pandemia, pasamos a 10 millones mensuales.

«Tenemos que ver cómo logramos mantener eso y mantener a nuestra gente, entendiendo que los servicios, así como el trabajo virtual, como muchas cosas, también son positivos y puede generar efectos muy importantes», sostuvo, agregando que, por otro lado, hemos tenido una política farmacéutica que se ha venido manteniendo y fortaleciendo.

Hizo referencia también a los problemas estructurales del sector, problemas de dificultad de acceso a los servicios de salud, de costos, financiamiento «y que es necesario seguir atendiendo y seguir avanzando para el próximo futuro».

En el perfil de mortalidad y morbilidad, el ministro Ruiz Gómez mencionó las diferencias entre regiones, «regiones donde realmente las condiciones de salubridad son evidentemente diferentes a las que tenemos en otros países», así como factores de riesgo, «tenemos cada vez más un crecimiento en lo que significa que algunos factores del riesgo asociados a las enfermedades crónicas».

«Estamos en un momento en el cual es absolutamente crítico y determinante lo que hagamos, y es absolutamente determinante lo que hagamos con el Plan Nacional de Vacunación. Colombia ha implementado un plan serio y estructurado, decisiones puramente técnicas, pero aquí no ha habido decisiones políticas», indicó, recalcando que el objetivo es que prime el interés general con el respaldo, incluso, de los jueces luego de un trabajo conjunto.

En este momento, dijo Ruiz Gómez, es el punto crítico en el que tenemos que dar ese gran esfuerzo, «yo aspiraría que ese último gran esfuerzo por lograr que el sistema responda y que el Plan Nacional de Vacunación nos permita reducir el nivel de riesgo, para que así tuviésemos un alto pico de contagios, tengamos el menor pico de mortalidad posible en Colombia, ese es el desafío y eso es lo que tenemos que afrontar como sistema de salud».

Exceso de mortalidad, tratamientos crónicos interrumpidos, así como salud mental y los trastornos crónicos que quedan pospandemia, es lo que Ruiz Gómez denomina «un escenario duro», para el cual «tenemos como sector salud que estar preparado».

«Preservar la integridad de la rectoría del sistema, hacer que las decisiones fuera fundamentalmente técnicas y que las decisiones se tomarán desde el sector salud, y yo creo que aquí ganamos muchísimo. Yo creo que los colombianos han entendido que hay una rectoría integral y que el sistema de salud y el sector salud tienen capacidad de respuesta», detalló el ministro.

También aprendimos, señaló, que es posible privilegiar el componente ambulatorio. «Tenemos un sistema muy reactivo, reacciona simplemente a lo que a lo que la gente demanda, pero no proactivo, no busca. Nos ha tocado aprender a buscar a montar el PRASS, a generar sistemas para que la gente pueda llegar, cómo comunicarnos con la gente y un sistema que tuvo que aprender a responder de manera ambulatoria. Eso es un aprendizaje que de alguna manera tiene que quedar».

«Y también muy importante implementar un modelo de planeación nacional y territorial. Uno puede decir yo que pueden implementar un modelo nacional, pero lo territorial es el gran reto», indicó Ruiz Gómez, recordando que durante la pandemia se pudo integrar los centros reguladores de urgencia y a través de ellos responderle a toda la ciudadanía.

Ruiz Gómez presentó los temas centrales y coyunturales sobre los que trabajará el Ministerio durante los próximos meses.

El primer tema es el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, «ya está en proceso de formulación, tenemos presupuestado el terminar la formulación en marzo de 2022, lanzamiento en abril de 2022 y la implementación a partir del segundo semestre y queremos que sea muy comprensible, muy integral, manejable y entendible para todos».

En acuerdo con el DANE, se realizarán las encuestas nacionales de salud que quedaron atrasadas: la Encuesta Nacional de Salud, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, y agregó que «tenemos que avanzar en la consolidación del modelo preventivo de salud y vamos a avanzar en la gestión integral de riesgo en salud».

«En prestación de servicios, primero y más importante, la política de hospital público. Esa es una iniciativa que ha surgido de Acesi, que hemos venido trabajando, pero que tenemos que ponerle el acelerador», manifestó, e indicó que «las crisis son los momentos para empezar a solucionar las situaciones, tenemos que hacer una reflexión muy profunda de hacia dónde vamos en el hospital, qué es lo que queremos, para dónde vamos a apostar, partiendo del hecho de que como Ministerio de Salud creemos totalmente en la importancia del hospital público en Colombia y dentro del sistema de salud».

«Para marzo del 2022 tenemos que haber definido y fortalecido lo que llamamos prestador primario. Yo, personalmente, creo en el modelo de adscripción. Yo creo que cada colombiano debe tener una IPS a la cual está adscrito y un grupo profesional y de atención en salud del nivel primario que responda por el paciente. Nunca vamos a poder hacer prevención si no logramos establecer ese prestador primario que debe estar lo más cerca posible a la persona. Eso es necesario hacerlo y eso lo tenemos que dar establecido dentro del ámbito de prestación», afirmó.

Habló de la contratación y conformación de redes integradas e integrales, y también una actualización del sistema único de habilitación. «Hemos logrado financiar a lo largo de este año con el Ministerio de Hacienda 21 proyectos de infraestructura y 110 proyectos de dotación».

Y en talento humano en salud, tema que calificó que «absolutamente esencial», explicó que hay compromisos en cuanto a la actualización de competencias básicas de la salud, la redefinición de las denominaciones de especialidades médico-quirúrgicas, y lineamientos de formación continua y capacitación por competencias del sector», y apuntó que también los elementos de actualización de códigos de ética, los cuales se están trabajando en este momento con la Academia Nacional de Medicina y otras academias.

En el aspecto de regulación de precios, «vamos a consolidar en lo que tiene que ver con medicamentos un sistema de monitoreo de alerta temprana», lo cual, advirtió es una enseñanza también de la pandemia, «y también vamos a actualizar la metodología regulación de precios de medicamentos».

En lo que tiene que ver con aseguramiento, ajustes de la contratación entre EPS e IPS, «significa la modificación del Decreto 780 de 2020, permitiendo nuevas formas, nuevos mecanismos de pago y contratación, también la reglamentación de lo que será la contribución solidaria para aquellas personas que quedaron por fuera del sistema y por las que tenemos que responder y llevar de alguna manera al régimen subsidiado», señaló.

Además, mencionó el logro de «cómo logramos mantener dos millones de colombianos que no tuvieron para pagar su afiliación al Régimen Contributivo durante la pandemia y hoy tenemos 52 % de personas en el Régimen Contributivo más de las que teníamos antes de iniciar la pandemia, a pesar del desempleo, a pesar de todos esos problemas, pudimos lograr los recursos para mantener a la gente».

En afiliación de migrantes regulares, el objetivo ya financiado es, a junio de 2022, haber incluido 945.169 afiliados al sistema de seguridad social, «logrando casi 600.000 en diciembre, recuerden que partimos de 300.000 va a valorar 600.000 de diciembre y 900.000 en junio para poder regularizar todo el tema de la atención de la población de migrantes».

Adicionalmente, indicó que el Ministerio de Hacienda aseguró los recursos, 500.000 millones de pesos para empezar a pagar las deudas atrasadas de migrantes en los hospitales públicos de Colombia.

También la reglamentación de recobros entre EPS y ARL, «tenemos que empezar a visualizar que el sistema de riesgo laborales realmente le cubra la enfermedad profesional al sistema de aseguramiento en salud», y un sistema de afiliación transaccional donde por primera vez toda la información de la seguridad social va a estar integrada, la de salud, riesgos laborales, pensiones y subsidios familiares completos.

Mencionó también la reglamentación de operadores logísticos y gestores farmacéuticos que están en este momento sin regular.

En el punto de financiamiento y saneamiento de deudas, «en el Punto Final Territorial vamos a llegar a 1.4 billones, en este momento estamos en 1 billón de pesos y el acuerdo de Punto Final Nación vamos a llegar a 5.4 billones de pesos cerrándole la puerta finalmente a diciembre 2022 con ese compromiso».

Y, además, la reglamentación del uso de las reservas técnicas, así como el saneamiento de aportes patronales.

Agradeció a los presentes «por hacer de Colombia un país mejor. Quienes trabajan en las unidades de cuidado intensivo se merecen nuestro mejor aplauso. Yo, como ministro de Salud, como su ministro de salud y como su Ministerio de Salud quiero darles a ustedes un aplauso por todo lo que ustedes han hecho a lo largo de este año y medio, se lo merecen», finalizó.