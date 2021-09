Con 15 aspirantes a rector de la Universidad Distrital cerraron inscripciones

La Secretaría General de la Universidad Distrital ‘Francisco José de Caldas’ informó que son quince los aspirantes a candidatos para la designación del Rector en propiedad de la institución.

El miércoles 15 de septiembre del 2021, a las 5 p.m., se hizo el cierre de las inscripciones de los aspirantes a candidatos a la rectoría de la Universidad Distrital.

El acto contó con la presencia de los delegados Martha Liliana Mosquera Vargas, por el Consejo de Participación Universitaria; Jairo Guerrero Argoti, por la Registraduría Distrital; Ricardo Berdugo Quiroga, por la Oficina Asesora de Control Interno, y Adriana Sandoval Castiblanco, secretaria general.

A continuación, la publicación en Twitter del cierre de inscripciones.

Con un número total de 15 candidatos inscritos, 4 mujeres y 11 hombres, se inicia la etapa de estudio de los documentos presentados.

El 24 de septiembre se conocerá la lista de aspirantes habilitados

El viernes 24 de septiembre será publicada la lista de los aspirantes habilitados para seguir el proceso de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No. 04 de 2017 y la Resolución No. 015 de 2021, actos administrativos expedidos por el Consejo Superior Universitario y la Resolución No. 017 de 2021, del Consejo de Participación Universitaria.

MIRA EL ACTA DE CIERRE DE INSCRIPCIONES