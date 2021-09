Enrique Vives es detenido en una URI mientras se define la imputación de cargos por muerte de 7 jóvenes

Mientras se define la audiencia de imputación de cargos a Enrique Vives Caballero, quien atropelló a siete jóvenes, de los cuales seis fallecieron, cuando los muchachos salían de una fiesta en el sector de Gaira en Santa Marta, el empresario fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía.

Vives Caballero permanecerá recluido en el sitio, mientras se reanuda la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

Durante el inicio de la audiencia el empresario le dijo “A las familiares de las víctimas, o de las presuntas víctimas, les pido perdón. Esto me duele a mí como le puede doler a cualquier otra persona”.

Además, aseguró que no está evadiendo la justicia: «Quiero aclarar que no le estoy huyendo a la justicia, sino que una situación como esta es muy dura, el shock que he sufrido. De verdad que mi estado de salud no me ha permitido estar aquí antes».

Posteriormente, se anunció que la imputación quedaba suspendida, pero la jueza indicó que se debía continuar con la diligencia al término de la distancia.

Vives Caballero permanecía en la Fundación para el Niño, un centro psiquiátrico donde fue sometido a una serie de estudios por su supuesto mal estado de salud, según confirmó su abogado Alex Fernández.

Según se informó, el empresario fue trasladado de la clínica al centro de reposo, de la fundación para el Niño, por supuestamente haber sufrido un «shock postraumático». Sin embargo, la transferencia se hizo sin autorización de la juez Olmiz Cortés, que lleva el caso.

Previamente, la jueza Olmiz Cortes debió suspender la audiencia en la cual debía comparecer Vives Caballero, porque éste se encontraba “inconsciente”, hecho por el cual, según el abogado defensor, debió ser recluido en la clínica.

En un comunicado, la Policía Metropolitana de Santa Marta informó que Enrique Vives Caballero, “continúa en calidad de capturado bajo custodia de esta institución en un centro psiquiátrico por disposición del médico tratante con el fin de salvaguardar la integridad del mismo”.

La jueza manifestó que verificará personalmente el estado de salud que presenta Vives Caballero, para así poder determinar si es posible o no continuar con el proceso.

La víspera, en medio de la consternación general fueron sepultadas las víctimas mortales causadas por Vives Caballero en la madrugada del lunes, cuando retornaban a sus residencias luego de participar en una fiesta del cumpleaños de uno de ellos, precisamente del único que sobrevivió y recibe atención en una clínica de la capital del Magdalena.

En sepelio colectivo fueron despedidos Camila Romero, Leonor Romero, Juan Diego Álzate, Camila Martínez y Laura Valentina de Lima, todos los cuales fallecieron en el sitio del accidente. La sexta víctima, Rafael Peti Zaneite, de nacionalidad venezolana, quien dejó de existir en una clínica de Santa Marta, fue sepultado el martes.