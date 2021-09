Festival Panas y Parces, un espacio mostrar el talento venezolano

Panas y Parces es una iniciativa liderada por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en conjunto con El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC y ACNUR la cual consiste en mostrar los emprendimientos y organizaciones sociales del talento que viene de Venezuela a nuestro país para aportar a la economía local.

Hasta el 25 de julio del 2021 estaba abierta la convocatoria Festival Panas y Parces Unid@s Pal´ante que entregará 32 incentivos de hasta por dos millones de pesos cada uno este 19 de septiembre.

Luis Jesús Velásquez Márquez, hizo parte de la promoción de este festival siendo ganador de Venezuela Aport, otro festival liderado por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. En entrevista con Portal Bogotá el ciudadano venezolano nos contó parte de su historia de vida y como fue todo su proceso al llegar a la capital con la fortuna de ser uno de los ganadores de uno de los festivales del Distrito junto a su agrupación Fusión Music.

Luis tiene 26 años, oriundo de Caripito,Venezuela, toca violín desde los seis años. Su carrera inició en el coro de Caripito y luego empezó a ver clases de violín y desde este entonces hasta el momento esta tocando el instrumento.

¿Qué te incentivo a incursionar en el mundo de la música?

Cuando era muy pequeño un tío me llevo a un concierto de un coro, no había orquesta ni nada sino simplemente un coro y eso me llamo muchísimo la atención. De allí mi tema de entrar al coro y luego cuando llegaron los instrumentos a la orquesta donde yo estaba nació mi amor por el violín.

¿Por qué llegaste a Colombia?

Llegué a Colombia por la misma crisis que ya todo el mundo conoce de Venezuela con intención de buscar un nuevo sueño y una nueva vida acá en este país. Llevo alrededor de tres años y tres meses en Colombia. Yo llegue a Bogotá con dos compañeros con los que hacemos música, uno se encuentra actualmente en Bogotá y la otra es una compañera que ella se fue a Ecuador, nos vinimos los tres aventurando y a hacer música para acá. Mis padres me los traje ya después de estar un año y medio acá.

¿Cómo fueron esos primeros días en Colombia?

Complicados porque el imigrante llega sin nada prácticamente, pero con el talento que Dios me dio empecé a tocar en las calles y me empecé a dar a conocer y con el transcurso de los días fui conociendo varias personas, Dios me puso en el camino a varias personas de las cuales me ayudaron mucho y colaboraron mucho a lo que estoy construyendo hoy en día.

¿Cómo fue ese paso de dejar tu país, tu familia, como fue ese proceso de cambio, que es llegar a un país nuevo, con nuevas costumbres, culturas?

No fue sencillo porque yo salí de mi casa por primera vez dejando mi familia para irme a otro país, no era que viviera solo antes no, todo el tiempo estuve con mi familia y salí de mi familia para venirme a otro país. Lo bueno es que llegué a un pueblo que es hermano y que las costumbres no son muy distintas a pesar de que hay palabras que quieran variar, las costumbres no son muy distintas y de verdad que el pueblo colombiano me ha acogido muy bien, muy chévere.

¿Cómo es un día de Luis desde que se levanta hasta que finaliza su día en el momento que llego a Bogotá?

Desde que me levantaba era ir a la Calle 85 a tocar con mi violín, sin bafle, sin nada, simplemente acústico, canciones como Despacito, Otra Vez de Zion y Lenox reggaetones que en ese momento estaban pegados y una que otra balada ir a almorzar a la casa, volver a salir a la Zona T a lo mismo a tocar y los días transcurrían en eso tocar en la mañana, almorzar, tocar en la tarde, cenar, dormir, y así todos los días. Para ese entonces una persona nos tendió la mano y nos arrendo un apartamento en la Calle 80 con carrera 15, no solo a mi éramos un grupo completo con el que yo tocaba y luego de eso conocimos a unas personas que nos brindaron la mano para poder arrendar otro apartamento con mejores condiciones en la Calle 72 con carrera 21.

¿Qué vino después para Luis de tocar en las calles de la Zona T?

Conocí a varias personas que hasta el momento yo les digo que son mis ángeles, porque fueron las primeras personas que confiaron en el grupo que había tocado antes, nos vieron y confiaron en nosotros y nos llevaron al primer evento que tuvimos que fue cerca al Aeropuerto, ellos son nuestros ángeles y siempre estaré eternamente agradecido con ellos. Ellas nos grabaron un video y nos propusieron llevarnos a varios eventos que tenían de San Valentín en Bogotá en Medellín y en Cali y en cuestión de un mes nos llevaron a las tres ciudades.

Con esta agrupación Fusión Music ganamos un festival que realizó la Alcaldía de Bogotá antes de pandemia en el año 2019 que se llamaba Venezuela Aport. A través del voz a voz funcionarios del IDPAC llegaron hacia nosotros y nos empezaron a impulsar grabándonos videos, grabándonos comerciales, llevándonos a radio, precisamente para impulsar el tema del festival. Nosotros participamos en una preliminar del festival y luego llegamos a la final. Más allá de haber ganado este festival, fue como una vitrina en ese momento que no era solamente participar para ganar un premio sino para darnos a conocer y ese fue un impulso que nos dio la Alcaldía a través del IDPAC.

¿Cómo te enteraste de la iniciativa panas y parces?

Esta iniciativa me parece excelente porque con la agrupación con la que estaba antes, es una oportunidad muy grande para apoyar a agrupaciones y emprendimientos de inmigrantes venezolanos que quieren mostrar sus talentos. Participar es muy importante porque te da esa vitrina para tu seguir haciendo lo que amas y yo creo que a todos nos gustaría pasar la vida haciendo lo que amamos.

Aquí te dejamos un video mostrando el gran talento de este artista venezolano que al igual hace una invitación a sus compatriotas.

¿Cuál es tu especialidad en la música?

Soy fanático del pop y la música electrónica tocada en violín, es lo que más me gusta, sin embargo también me puedo desempeñar en ritmos como el reggaetón, como salsa, merengue, balada, pero sin duda alguna si algo me gusta mucho y lo disfruto mucho es ponerle coreografías a mis show, como para darle ese toque distinto al violín que no sea simplemente un violín en una esquina aburrido, sino que sea algo más llamativo.

Así como Luis han sido apoyados más de 350 mil migrantes venezolanos en donde la entidad proyecta sus talentos y cultura a través de estos festivales.

«Desde que llegué a Bogotá esta ciudad me llenó de todo lo que necesitaba para crecer a través del aprendizaje»

A continuación, un mensaje de aliento de Luis para todos esos venezolanos que día a día se levantan esperando una oportunidad y que mejor si es haciendo lo que les apasiona.