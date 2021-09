Cerca de 60.000 toneladas de residuos se han recogido en las calles de Bogotá

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- UAESP se encarga de la recolección, barrido y limpieza de Bogotá, por esto los distintos operadores de aseo desde enero a septiembre del 2021, han recogido alrededor de 60.000 toneladas de residuos en las calles de la ciudad a través del barrido.

Así mismo durante estos ocho meses del año se llevan 500.000 kilómetros barridos de forma manual y 600.000 kilómetros con barrido mecánico. Lo que no se logra contener en el barrido llega a las alcantarillas causando taponamientos en el sistema, por los cuales se generan inundaciones que se agravan con las temporadas de lluvias, La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ha extraído más de 110 mil toneladas de basuras del sistema de drenaje.

En estos casos es importante recordarle a la ciudadanía no arrojar basuras a las calles, sacar los residuos en horarios establecidos y no arrojar escombros. Sí no se encuentra cerca de una cesta de basura, lo conveniente es guardar los residuos mientras encuentra una y los deposita allí.

Permanentemente el personal del Acueducto realiza limpieza de redes; por eso, cuando se registra algún inconveniente con alcantarillas tapadas en algún sector, el ciudadano puede llamar a la Línea 116 y allí se recibe el requerimiento.

Aquí la foto con los desechos que se botan en el sistema de alcantarillado de Bogotá.

Desechos arrojados a las alcantarillas de Bogotá

Estos son los residuos que, por no usar las cestas de basura, se pueden encontrar en las alcantarillas de Bogotá.



Foto: Acueducto de Bogotá.