Nicaragua no presentó «nada nuevo» en litigio con Colombia ante la Corte Internacional de Justicia

El líder del equipo jurídico de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Carlos Gustavo Arrieta, dijo que Nicaragua no presentó «nada distinto a lo que había dicho» en la primera sesión de audiencias orales que permitirán definir derechos soberanos de ambos países en el Caribe.

«Pasó exactamente lo que sabíamos que iba a pasar. Es decir, Nicaragua se vino con toda una serie de argumentos, sosteniendo que Colombia ha violado sus derechos, el derecho internacional, ha incumplido con el fallo, no lo ha aplicado… Nada nuevo», dijo el agente de Colombia.

Nicaragua demandó a Colombia ante la CIJ con el argumento de que no estaba cumpliendo el fallo de 2012 del mismo tribunal, según el cual la soberanía de los Roncador, Albuquerque, Este Sudeste, Serranilla, Bajonuevo, Quitasueño y Serrana pertenecían a Colombia; aunque las aguas que rodeaban estos dos últimos eran de Nicaragua.

Colombia, a su vez, contrademandó alegando que se respeten los derechos de pesca de la comunidad raizal de las islas.

«Esto no cambia la estrategia de Colombia, que va a sostener el miércoles que está defendiendo sus derechos. Estos no pueden ser desconocidos por Nicaragua. Además, Colombia está sosteniendo que tiene un mandato constitucional, consagrado en el articulo 101 de la Constitución, que establece que no puede modificar sus límites sino mediante tratado», agregó Arrieta, exmagistrado del Consejo de Estado y exprocurador de Colombia.

La presentación de la posición colombiana será el 22 de septiembre. Arrieta anunció que los argumentos de Colombia seguirán siendo los mismos.