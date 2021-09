Adjudicaron más de $28.254 millones para maquinaria amarilla en Cundinamarca

Los 65 equipos, administrados por los municipios, atenderán 15.000 kilómetros de vías terciarias o rurales del departamento. Esta maquinaria se suma a los $70.000 millones que se han destinado en equipos y mantenimientos para continuar mejorando y apoyando la red vial.

El Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU desarrolló hoy la subasta inversa ICCU-SI-008 de 2021, por más de $28.254 millones para la adquisición de 65 equipos de maquinaria amarilla, que será administrada por las alcaldías municipales y estará enfocada en el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la red vial de los 116 municipios del Departamento.

“Cundinamarca se ha destacado por fortalecer la competitividad del campo y las vías son la estrategia para conseguirlo. Son 15 mil kilómetros que se van a poder intervenir para apoyar a nuestros campesinos”, afirmó la gerente general del ICCU, Nancy Valbuena Ramos.

Así las cosas, las adjudicaciones fueron realizadas a los proponentes Rodríguez y Londoño S.A., General de Equipos de Colombia S.A.S., Distribuidora Nissan S.A. y Comercial Internacional de Equipos y Maquinaria S.A.S., quienes tendrán a cargo la entrega de vibrocompactadores, motoniveladoras, retroexcavadoras, excavadoras de oruga y minicargadores.

Adicionalmente, esta maquinaria para los municipios se suma a los $70.000 millones que se han destinado en equipos y mantenimientos para continuar mejorando y apoyando la red vial del departamento. Del mismo modo, se adiciona a la estrategia del gobierno de los 16 combos en las 15 provincias con un total de 94 equipos operando en toda la región.

Es importante resaltar que en la adjudicación del proceso se logró un ahorro presupuestal superior a los $455 millones, que podrán ser invertidos en próximos proyectos para Cundinamarca.

El proceso dividido en cuatro lotes quedó distribuido de la siguiente manera:

• Lote No. 1

14 Vibrocompactadores por valor de $ 4.788 millones a cargo del proponente Rodríguez y Londoño S.A.

• Lote No. 2

21 Motoniveladoras por valor $ 13.718 millones a cargo del proponente General de Equipos de Colombia S.A.S.

• Lote No. 3

20 Retroexcavadoras por valor de $6.245 millones a cargo del proponente Distribuidora Nissan S.A.

• Lote No.4

5 Excavadoras de Oruga 13 Tn por valor de $2.578 millones a cargo del proponente Comercial Internacional de Equipos y Maquinaria S.A.S.

• Lote No. 5

5 Minicargadores por valor de $922 millones a cargo del proponente Distribuidora Nissan S.A.