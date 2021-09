Aprueban en primer debate proyecto de Presupuesto por $350,4 billones; incluye suspensión de Ley de Garantías y traslado exprés a Colpensiones

–Las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso de la República aprobaron en primer debate el Presupuesto General de la Nación más alto en toda la historia, con una cifra récord en materia de inversión pública: $68 billones, celebró el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien se declaró seguro de que este monto presupuesto responde a las necesidades de la gente.

La iniciativa aprobada incluye la modificación a la Ley de Garantías, para permitir a “las entidades del orden nacional y las entidades territoriales podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”.

Igualmente contempla el traslado exprés a Colpensiones, esto es, de afiliados de fondos de pensiones privados, siempre y cuando sean hombres mayores de 52 años o mujeres mayores de 47, que hayan cotizado como mínimo 750 semanas al Régimen de Prima Media.

Durante el debate, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo aclaró que en el presupuesto «no hay ‘micos’ o ‘jugaditas’, y añadió que «le estamos diciendo de frente al país que es importante reactivar la economía en las regiones permitiendo la celebración de convenios interadministrativos en época electoral para generar empleo.

Igualmente advirtió que “no se está acabando la Ley de Garantías, lo que se está haciendo es un ajuste temporal a un inciso de un parágrafo de un artículo de la Ley de Garantías, que es totalmente distinto, el cual es esencial para reactivar la economía».

Debe quedar claro que en el #PGN2022 no hay 'micos' o 'jugaditas', le estamos diciendo de frente al país que es importante reactivar la economía en las regiones permitiendo la celebración de convenios interadministrativos en época electoral para generar empleo. pic.twitter.com/W0nDytABl7 — Jose Manuel Restrepo (@jrestrp) September 22, 2021

El presupuesto está aforado en 350,4 billones, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022.

De los 4 informes de ponencia presentados (3 negativos y 1 positivo), fue aprobada mayoritariamente la ponencia positiva, la cual fue presentada por uno de los coordinadores ponentes, el senador Mario Alberto Castaño Pérez (Partido Liberal).

El senador Mario Castaño Pérez, uno de los coordinadores ponentes, explicó que “los programas sociales se han incrementado un 39%”, y aclaró que “nosotros no estamos haciendo ningún mico, ni ninguna maniobra politiquera, ni ninguna jugadita, no estamos acabando con la ley de garantías, nosotros estamos haciendo eco al clamor de 1.103 alcaldes del país y 27 gobernadores que no han podido ejercer su cargo puesto que la pandemia los cogió con dos meses de mandato”.

Por su parte, el senador Wilson Arias Castillo (Polo Democrático Alternativo), quien presentó una de las ponencias negativas, sugirió que “en lugar de implementar una reforma tributaria ambiciosa y progresiva que eliminara los beneficios tributarios de las reformas 2018-2019 y obtuviera recursos de los percentiles más adinerados, el Gobierno recurre a recortar el gasto en la ayuda social a la población vulnerable y en la protección del empleo para el 2021”.

El senador Gustavo Bolívar Moreno (Colombia Humana), al referirse a la modificación de la ley de garantías, aseguró que “quien propuso ese artículo le está haciendo trampa al país. Y quienes lo voten también”, al tiempo que añadió que el Presupuesto General de la Nación busca “capitalizar con capital privado a Positiva Seguros, una empresa el estado”.

En este sentido, el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo instó a los congresistas a “no tenerle miedo a la reactivación económica, que es hoy la prioridad en la construcción del país. Y la reacción es primero con inversión social, incentivando la generación de empleo y atendiendo al micro y pequeño empresario. No creo que sea el momento para aplazar este tipo de necesidades, porque significa aplazar la respuesta a la necesidad social del país. Tampoco estamos desmontando la ley de garantías. Es solo un ajuste temporal de un inciso de un parágrafo, lo cual es completamente diferente”.

Aprueban en primer debate el #PGN2022 con una cifra récord en materia de inversión pública, $68 billones. Para el ministro @jrestrp, este “es un paso más dentro de un camino que estamos construyendo en ese propósito de responder al desafío de lo social”. pic.twitter.com/idnAcGLJaT — MinHacienda (@MinHacienda) September 23, 2021

El proyecto del resupuesto General de la Nación para la vigencia 2022, pasa ahora a las plenarias de Cámara y Senado, en las cuales se revisarán 73 nuevas proposiciones presentadas.

El Congreso de la República aprobó, en primer debate, el presupuesto de inversión más alto de la historia. En total son $68,2 billones que representan un aumento del 16 % frente a 2021. Con esto se garantizan los recursos para dar continuidad a los distintos programas sociales. pic.twitter.com/dYsaRKjObE — dnp_colombia (@DNP_Colombia) September 23, 2021