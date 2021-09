James Rodríguez dice que quiere ser feliz y que espera jugar el Mundial con Colombia

Durante el acto de presentación de James Rodríguez como nuevo volante del Al-Rayyan de Catar, el futbolísta colombiano indicó que su deseo en el equipo árabe es «ser feliz», además habló de su aspiración a ser convocado por la Selección Colombia para el próximo Mundial.

Durante su discurso, Rodríguez señaló: «Estoy feliz, espero que pueda conseguir cosas, acá no vine para estar tranquilo, vine para ganar, para ganar títulos, es lo que he querido siempre, que donde esté pueda ganar cosas, soy un tipo ganador donde quiera que esté».

El volante también dejó en claro que lo único que quiere es «ser feliz». «Yo lo que quiero es jugar un buen fútbol, poder ayudar al club para que consiga cosas. Van a ver un buen fútbol, yo lo que quiero es ayudar a que el equipo sea más competitivo, es lo que todos queremos», puntualizó.

A new opportunity to live and enjoy. Thank you @AlrayyanSC for giving me this experience. pic.twitter.com/gUSYlzeeXw

