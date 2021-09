La violencia sexual no es solo física, es también cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin el consentimiento de la víctima: Universidad Konrad Lorenz

La violencia sexual no es solo física, es también cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin el consentimiento de la víctima. Por ejemplo, acoso, incesto, exhibicionismo, etc.

En diálogo con Radio Santafé la Directora de la Especialización en psicología forense y criminal de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz Irene Salas Menotti, señaló que las razones por las cuales las personas agredidas no dan su consentimiento pueden ser por amenazas contra la integridad física, presiones económicas, la edad, una discapacidad y/o la influencia del alcohol u otras drogas.

Según cifras del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia en 2020 se realizaron 18.143 exámenes medicolegales a presuntas víctimas de delitos sexuales. La gran mayoría de estas víctimas (86%) fueron niñas y adolescentes. Asimismo, se encontraron que los presuntos agresores son en su mayoría hombres que tienen una relación cercana a la víctima, ya sean familiares o conocidos.

“Estas cifras, sin embargo, no reflejan la situación real de victimización, ya que la mayoría no denuncia este tipo de violencia porque los presuntos agresores son en gran parte personas del círculo íntimo, también por temor a ser estigmatizadas o a ser revictimizadas por el sistema judicial”, expresó la Directora.

La experta en psicología forense indicó que entre las formas de violencia sexual y las consecuencias negativas que trae para la salud mental están:

• Violación o agresión sexual

• Agresión sexual a niños e incesto

• Agresión sexual cometido por el cónyuge o pareja de una persona

• Establecer un contacto sexual o tocar a alguien sin su deseo

• Acoso sexual

• Explotación y tráfico sexual

• Exhibir los genitales o cuerpo desnudo a otros sin su consentimiento

• Compartir imágenes sin consentimiento

• Culpa

• Vergüenza

• Miedo

• Desconfianza

• Aislamiento

• Pérdida de control

• Incapacidad para concentrarse

• Pesadillas

• Recuerdo retrospectivo traumático

• Depresión y ansiedad

• Trastorno por estrés postraumático ansiedad

• Uso o abuso de alcohol o drogas

• Baja autoestima

• Cambios en patrones de alimentación o de sueño

• Preocupación por la seguridad personal

• Embarazos no deseados y contracción de VIH y/o enfermedades de transmisión sexual.

Finalmente, señaló que frente a lo anterior se requiere de una respuesta oportuna de los diferentes estamentos estatales (ICBF, FGN, Comisarías de Familia), así como las entidades encargadas de proteger la salud tanto física como mental de las víctimas y sus familias de manera que se garantice la protección de sus derechos y se implementes estrategias de prevención primaria y secundaria, tanto con posibles víctimas como con posibles agresores.