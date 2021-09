Twitter agrega pagos de Bitcoin para enviar criptomonedas a otro usuario

Twitter anunció nuevas funciones para su plataforma, que incluyen controles más flexibles y la capacidad de enviar criptomonedas entre usuarios, lo cual resulta novedoso.

Twitter está agregando Bitcoin a su función de sugerencias, que permite a los usuarios enviar dinero a otras personas a través de PayPal y otros servicios de terceros, y lo está implementando en todo el mundo.

Esto permite a los usuarios agregar su billetera bitcoin a su perfil y enviar la criptomoneda directamente dentro de la aplicación, a partir de hoy, a través de Strike, una aplicación de pagos de terceros construida en Bitcoin Lightning Network.

Breaking: Twitter is adding the ability to pay users with Bitcoin directly in the app as it rolls out its Tips feature to users globally. https://t.co/5EL7mXVeUK pic.twitter.com/mbyrP4BwHv

— Adam Smith (@adamndsmith) September 23, 2021