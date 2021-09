Este sábado tarde de rap y hip-hop en la Media Torta

El Teatro Al Aire libre La Media Torta, como parte de la reactivación del ecosistema artístico de Bogotá, presenta este 25 de septiembre a las 3:00 p.m. el gran freestyler distrital, un espacio de circulación y promoción artística, que busca visibilizar la escena distrital del freestyle.

En esta oportunidad, se darán cita en el escenario del Idartes los 8 mejores exponentes de las principales ligas, eventos y festivales de freestyle en Bogotá.

Estarán en escena Andy Karma, Dablink, Daigman, Elevn, Ken Zingle, Lit Ignis, Neg y Ñko, junto a dos artistas invitados por la Gerencia de Música del Idartes, Penyair y Selene. También estará el Dj Jbeat y los jurados serán Tinta, Yoda y Spektra de la rima.

“A mí me parece una oportunidad increíble, no solamente por la apuesta de hacer un evento grande de freestyle, sino por el momento histórico en el que estamos, en la reactivación. Siento que es muy importante hacer este tipo de convocatorios, sobre todo desde lo público. Allí hay muchas oportunidades y los artistas no tienen que depender de las marcas”, comentó Tinta, uno de los jurados del evento.

Entidad a cargo: Instituto Distrital de las Artes – IDARTES

Categorias: Cultura

Día de inicio: Sábado, Septiembre 25, 2021

Día de finalización: Sábado, Septiembre 25, 2021

Horario: 3:00 p.m.

Lugar: Teatro Al Aire libre La Media Torta