El próximo martes inicia la construcción de la biblioteca y el museo presidencial de Obama

El expresidente de EEUU, Barack Obama y su esposa, Michell Obama, anunciaron que el próximo martes iniciará la construcción de su biblioteca y el museo presidencial en Chicago, con una extensión de 1.8 hectáreas.

El proyecto tendrá 220.000 pies cuadrados y estará dentro del parque Jackson. Contará con tres edificios, un museo, un foro y una biblioteca, según el diseño de la estructura que se conoció en 2017.

El martes se llevará a cabo una ceremonia que contará con la presencia del gobernador de Illinois J. B. Pritzker, a alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot, la familia Obama, entre otras personalidades.

Barack Obama indicó que Chicago le dio la oportunidad de comenzar su carrera en el servicio público, organizando actividades en los sótanos de las iglesias. Pero lo que más lo emociona, es que fue allí donde contrajo matrimonio con Michelle Obama y empezó la historia de su familia.

La ex primera dama creció en Chicago, rodeada de una gran comunidad que la ayudaron a formarse para ser quien es hoy «Cuando llegó el momento de planificar el Centro Presidencial Obama, queríamos devolver algo al lugar que nos dio tanto» enfatizó Michelle Obama.

Chicago will always be an important place to @MichelleObama and me, which is why we’re excited to celebrate the virtual groundbreaking for the Obama Presidential Center in Chicago next week. It’s been a long time coming, and we can’t wait to see this project come to life. https://t.co/1aturVB3yn

— Barack Obama (@BarackObama) September 24, 2021