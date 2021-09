Diana Trujillo será reconocida por la fundación Herencia Hispana

La ingeniera Diana Trujillo, figura de una de las misiones más importantes de la NASA: MARS 2020, será reconocida en los Premios en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 2021, de la fundación para la Herencia Hispana.

Está caleña, es la jefe del equipo de ingeniería del brazo robótico de Perseverance, el rover encargado de la investigación.

El próximo 8 de octubre, Trujillo estará junto a Christina Hernández y Clara O’Farrell recibiendo este merecido premio.

Congratulations to @NASAJPL engineers Diana Trujillo, Christina Hernandez & Clara O’Farrell, the 2021 recipients of STEM Awards from @HHFoundation.

They’ll be honored for their significant roles in @NASAPersevere‘s mission at an awards ceremony on Oct. 8: https://t.co/iqoVJMs02k pic.twitter.com/dn5y2TuFsH

— Women@NASA (@WomenNASA) September 8, 2021