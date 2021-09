Mario Bros pasará del videojuego a la pantalla grande

El próximo año llegará a cartelera uno de los videojuegos más queridos de Nintendo, ‘Super Mario Bros‘ para amenizar las fiestas decembrinas.

La producción adelantó algunos detalles de sus personajes, Chris Pratt dará vida a Super Mario, Charlie Day interpretará a Luigi y Anya Taylor-Joy será la princesa Peach.

The Super Mario Bros. Animated Film movie is heading to theaters in North America on 12/21/22!

Check out the voice cast for the upcoming movie below ? pic.twitter.com/Xj31P6hk6y

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 23, 2021