La productora colombiana María Elisa Ayerbe recibe cuatro nominaciones para la 22ª entrega del Latin Grammy

Las nominaciones fueron anunciadas el martes 28 de septiembre por The Latin Recording Academy, que reconoció el trabajo de Ayerbe como compositora, productora e ingeniera en el álbum Mis Amores de Paula Arenas. Las nominaciones recibidas fueron las siguientes:

A Tu Lado – Paula Arenas (Grabación del Año)

Mis Amores – Paula Arenas (Álbum del Año)

A Tu Lado – Paula Arenas & María Elisa Ayerbe; compositoras (Canción del Año)

Mis Amores – Paula Arenas (Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional)

Además de estas cuatro nominaciones, otros proyectos mezclados por María Elisa Ayerbe que recibieron nominaciones incluyen:

Antidiva – Aterciopelados (Mejor Canción Alternativa)

Tropiplop – Aterciopelados (Mejor Álbum de Música Alternativa)

Ancestras – Petrona Martínez (Mejor Álbum Folclórico)

Con una carrera de más de una década como ingeniera de grabación y mezcla, compositora y productora, María Elisa Ayerbe se ha convertido en una figura de referencia dentro de las nuevas generaciones de productores latinoamericanos. Su trayectoria incluye trabajos con artistas de la talla de Mary J Blige, New Kids on the Block, Juanes, Aterciopelados, Mau & Ricky, Paula Arenas, Gian Marco, entre otros.María Elisa Ayerbe es también la fundadora del sello independiente South Mountain Music, enfocado en proyectos de corte alternativo, que incluye en su catálogo álbumes de Gatoblanco, Poper, Rosa Rosa, Sudaca y Juan Arboleda.

