Personal de la OMS cometió abusos sexuales en República del Congo

–El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió este martes perdón a las víctimas de abusos sexuales por parte de personal de la institución internacional, tras conocerse los resultados de una comisión que investigó las denuncias.

Según concluyó la investigación, por lo menos 21 empleados de la OMS son sospechosos de haber cometido abusos sexuales contra mujeres y niñas durante la respuesta al brote de ébola sufrido por la República Democrática del Congo entre 2018 y 2020.

Esa comisión determinó tras doce meses de pesquisas que a algunas de las víctimas le prometieron empleos a cambio de relaciones sexuales y también recibió denuncias de nueve posibles violaciones, así como extorsiones a mujeres que fueron obligadas a abortar tras sufrir estos abusos.

«Las acciones que habrían sido perpetradas por individuos que se identificaron como trabajadores de la OMS no son aceptables y serán seriamente investigadas», aseguró la agencia de Naciones Unidas en un comunicado.

La OMS no especificó la naturaleza de las acusaciones, pero sus declaraciones se producen poco después de la publicación de una investigación de la oenegé The New Humanitarian, en la que más de 50 mujeres acusaban de explotación sexual a empleados de la OMS y oenegés implicadas en la lucha contra el ébola: les proponían, en especial, relaciones sexuales a cambio de la promesa de un empleo.

La organización señaló que sus empleados estaban «escandalizados» por las recientes acusaciones sobre agresiones sexuales cometidas por personas que supuestamente trabajan para la organización, durante una reciente epidemia de ébola.

«No toleramos ningún comportamiento de este tipo entre nuestros empleados, nuestros subcontratistas o socios», afirmó, recordando que tiene «una política de tolerancia cero ante las agresiones sexuales».

«Cualquier persona implicada deberá enfrentarse a las consecuencias de sus actos, hasta el despido total», enfatizó.

La OMS precisó que su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, había ordenado una exhaustiva investigación sobre estas alegaciones. En tanto, la República Democrática del Congo combate una nueva epidemia de ébola, la onceaba que afecta al país, que ha provocado 50 muertos desde junio.

La anterior había causado 2.287 muertes sobre 3.470 casos entre agosto de 2018 y junio de 2020. Mil millones de dólares fueron invertidos para luchar contra esta epidemia.

Tras conocerse los resultados preliminares de la investigación, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió perdón a las víctimas, se declaró responsable de los «fallos en el sistema» que ha mostrado este caso y prometió reformas en la OMS para evitar que estos sucesos no se repitan en el futuro.

«Lo primero que quiero decir a las víctimas y supervivientes es que lo siento. Lo lamento, lamento lo que les impusieron las personas contratadas por la OMS para servirles y protegerles», dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una rueda de prensa sobre las conclusiones de la comisión de investigación independiente. (Información DW).