La CNSC avala prácticas como experiencia laboral en sus procesos de selección

Teniendo en cuenta que la Ley 2039 del 27 de julio de 2020, que establece “… promover la inserción laboral y productiva de los jóvenes y dictar disposiciones que aseguren su implementación…” la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC-, aprobó adicionar las reglas para valorar experiencia previa y prácticas laborales en sus procesos de selección.

Este punto quedó como complemento del Criterio Unificado de “Verificación de

requisitos mínimos y prueba de valoración de antecedentes de los aspirantes

inscritos en los procesos de selección que realiza la CNSC para proveer vacantes

definitivas de cargos de carrera administrativa”.

Dentro de las prácticas que podrían valorarse en los procesos de selección se

encuentran las pasantías, prácticas, judicaturas, servicio en los consultorios

jurídicos, monitorias, contratos laborales, contratos de prestación de servicios,

participación en grupos de investigación, contratos de aprendizaje y relación

docencia de servicio del sector salud.

Este aval se tendrá en cuenta en los próximos procesos de selección que realice la

Comisión Nacional del Servicio Civil.

Validación como experiencia laboral

La Ley 2039 de 2020 establece que para que las prácticas sean aprobadas, estás

deben estar debidamente certificadas por la autoridad competente y serán

acreditables como experiencia profesional válida, siempre y cuando su contenido se

relacione directamente con el programa académico cursado.

En el caso de los grupos de investigación, la autoridad competente para expedir la

respectiva certificación será el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al

igual que las entidades públicas y privadas parte del Sistema Nacional de Ciencia,

Tecnología e Innovación (SNC TI) en el caso de la investigación aplicada de la

formación profesional integral del SENA, la certificación será emitida por esta

institución.

Así mismo, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del

Trabajo reglamentarán, cada uno en el marco de sus competencias, una tabla de

equivalencias que permita convertir dichas experiencias previas a la obtención del

título de pregrado en experiencia profesional válida. El valor asignado a la

experiencia previa será menor a aquella experiencia posterior a la obtención del

respectivo título. En el caso del sector de la Función Pública, las equivalencias

deberán estar articuladas con el Decreto 1083 de 2015 o el que haga sus veces.

La experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado el programa

académico, aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no

se trate de aquellos casos establecidos en el Artículo 128 de la Ley Estatutaria 270

de 1996.

Concursos públicos de mérito

La Ley 2039 de 2020, también establece que en los concursos públicos de mérito

se debe tener en cuenta la experiencia previa a la obtención del título profesional.

En la valoración de la experiencia profesional requerida para un empleo público, se

tendrá en cuenta como experiencia previa la adquirida en desarrollo y ejercicio de

profesiones de la misma área del conocimiento del empleo público.

El Ministerio de Trabajo reglamentará un esquema de expediente digital laboral que

facilite a los trabajadores en general, especialmente a los jóvenes en particular, la

movilidad en los empleos, de tal forma que contenga, entre otras, las certificaciones

digitales académicas y laborales. Este expediente hará parte de los sistemas de

información del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al

Cesante (Fosfec).

Para más información, consulte el Criterio Unificado en el siguiente enlace

https://bit.ly/3kPNAvj