Disney publica nuevo tráiler sobre el filme «Encanto» basado en Colombia

–Disney lanzó este miércoles a través de las redes sociales un nuevo tráiler sobre la colorida historia «Encanto», que tiene como escenario a Colombia y como fondo la canción «Colombia Tierra Querida», en versión de la orquesta de Lucho Bermúdez interpretada por Juan Carlos Coronel.

El filme, ambientado con canciones en español e inglés compuestas por Lin-Manuel Miranda, creador del fenómeno de Broadway «Hamilton», comenzará a verse en cines el 24 de noviembre próximo, confirma la realizadora.

A principios de diciembre de 2020, Disney publicó el primer avance de la película:

This Fall, Walt Disney Animation Studios’ all-new film Encanto takes you to Colombia, where a magical family live in a magical home. Directed by Byron Howard and Jared Bush, co-directed and co-written by Charise Castro Smith, and music written by Lin-Manuel Miranda. pic.twitter.com/bdxag3SzPv

— Disney Animation (@DisneyAnimation) December 11, 2020