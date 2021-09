Netflix alertó sobre escena potencialmente perjudicial en ‘El Juego del Calamar’

El pasado 17 de septiembre, Netflix estrenó la serie El juego del calamar y, rápidamente ,se posicionó entre lo más visto en la plataforma. Aquellos suscriptores que ya llegaron al cuarto episodio, quedaron impactados con una sorpresiva advertencia que lanzó la plataforma sobre una escena que podría afectar la salud de los usuarios.

“Algunas escenas tienen efectos estroboscópicos que pueden afectar a espectadores fotosensibles , se puede leer en un cartel que aparece en la parte superior de la pantalla en uno de los momentos más memorables de la serie dirigida por Hwang Dong-hyuk.

Según explicó Infosalus este efecto puede incrementar el riesgo de sufrir epilepsia en usuarios fotosensibles con predisposición, por este motivo las autoridades exigen que se advierta su uso en películas, series o shows. Los ataques pueden producirse por estímulos visuales que forman patrones en el tiempo y el espacio, tales como las luces intermitentes o patrones móviles regulares.

Esta no es la primera vez que Netflix lanza este mensaje de alerta: ya lo había hecho antes del estreno de la tercera temporada de Stranger Things. Más precisamente, en las escenas de los niños y el shopping, así como algunas otras donde aparecen luces parpadeando dentro de la estación de investigación científica.

En esa oportunidad, la leyenda generó un debate en Reddit y una usuaria señaló: “Sufro de migraña, y realmente no quiero lidiar con un dolor debilitante por un programa de televisión”.

En El juego del calamar, 456 participantes desesperados compiten en un misterioso y mortífero concurso de supervivencia compuesto de varias rondas de juegos infantiles. ¿La meta? Ganar 45.600 millones de wones y salir de la miseria. Lo que no saben es que, de no ganar, pagarán con sus propias vidas.

La ficción es una mezcla explosiva de suspenso, acción y crítica social. De acuerdo con lo que cuenta eñ medio de entretenimientos español Spoiler Bolavip, su guión cuenta con influencias de diferentes mangas japoneses como Alice in Borderland, As the Gods Will o Battle Royale. En estas historias existen personajes desesperados que son capaces de todo con tal de ganar dinero.

En este caso, el autor le agregó a su obra el ingrediente de los juegos infantiles. De hecho, el nombre de la serie hace alusión a un entretenimiento para niños que consiste en formar la imagen de ese animal marino con formas geométricas. “Es algo que solía jugar de niño en la escuela o en las calles del barrio”, reveló Dong-Hyuk.