Gráficos n}y pésima calidad de eFootball 2022 desata cascada de burlas por redes sociales

La japonesa Konami presentó su juego de video eFootball 2022, el cual se viralizó rapidamente en redes sociales a causa de la baja calidad de las imágenes muestran a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo completamente deformados, y al público como sacados de una película de zombies.

Los que han tenido la «oportunidad’ de jugar lo han hecho más por compartir imágenes y animaciones en plataformas de redes sociales, que se han viralizado de inmediato.

El videojuego eFootball es el sucesor gratuito de Konami de Pro Evolution Soccer y fue presentado esta semana. No duró mucho para ser calificado como el peor de toda la historia según Steam 250, el cual asigna a los juegos una puntuación determinada de acuerdo a las reseñas positivas o negativas de los usuarios.

Konami you really shouldn't have released this in this state. This is bad… I mean really bad.. Like bad bad bad #eFootball2022 pic.twitter.com/6YYDR8XnmT

— TheTrueBrits???? (@_TheTrueBrits) September 30, 2021