Sofía Vergara enciende las redes sociales con sensual foto desnuda para hacer tributo al café colombiano

La actriz y presentadora Sofía Vergara encendió las redes con una imagen que deja su escultural figura al descubierto. La protagonista de Modern Family, está más que orgullosa de sus raíces colombianas, por lo que no tuvo reparo en quitarse la ropa para celebrar uno de los productos comestibles más emblemáticos del país.

La empresaria posó entre miles de granos obscuros para celebrar el día nacional del café.



«Todo [es] café colombiano», tituló la foto, agregando un sonriente emoji.

La respuesta de sus seguidores, así como de sus famosos amigos y colegas, fue inmediata, inundando la casilla de comentarios con emojis de fuego. Pero fue una de sus fanáticas la que se atrevió a expresar lo que quizá muchos pensaron al ver la candente fotografía: «Nadie está viendo ese maldito café», escribió la joven.

«Quiero los granos de café en los que estás recostada», comentó otro.

A sus 49 años de edad, Sofía luce tan espectacular como siempre, lo que no se sabe es si la imagen es de una reciente sesión fotográfica o si forma parte de su archivo de instantáneas que comparte en sus redes sociales. De cualquier manera, sus seguidores se mostraron más que complacidos con el regalo de retro jueves que les obsequió la modelo.

Sofía está viviendo una de las mejores etapas de su vida, con una impecable carrera en Hollywood y uno de los matrimonios más estables del mundo del espectáculo, al lado del actor Joe Manganiello.

En agosto, la actriz recordó la crisis que vivió al enterarse que padecía cáncer tiroideo. «Leí cada libro que encontré y todo lo que pude sobre eso», dijo durante la transmisión de «Stand Up to Cancer», segén el New York Post. «Aprendí mucho durante ese momento, no sólo acerca del cáncer tiroideo, sino también aprendí que, en tiempo de crisis, somos mejores unidos».