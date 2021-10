Pandoras Papers: Director de la DIAN niega que tenga cuentas en paraísos fiscales

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el Director de la DIAN, Lisandro Junco Riveira, le salió al paso a la investigación periodística internacional que filtró los llamados Pandora Papers, donde se aseguró que el funcionario creó una sociedad en Delaware y tendría una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres para evadir impuestos.

El caso de Lisandro Junco Riveira cobra mayor notoriedad debido a su cargo como actual director de la DIAN, organismo recaudador de impuestos en Colombia.

«Según Pandora Papers, el actual director de la DIAN, Lisandro Junco Riveira, creó una sociedad en Delaware. Tendría también una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres gestionadas a través de un proveedor con sede en Dubái. Según Junco, la sociedad que constituyó en 2016 la trasladó a la Florida, es pública y solo tiene una cuenta con ahorros para estudiar en Miami», reveló los Pandora Papers publicados por El Espectador.

Tras los señalamientos, el director de la DIAN, emitió un comunicado de siete puntos, en el que afirma que sus declaraciones de renta y activos en el exterior son públicos.

Ante los ataques a mi honra en el informe del periódico @elespectador y @ConnectasOrg, como un servidor público que SIEMPRE ha actuado correctamente, y como deber con el país, me permito informar: — Lisandro Junco (@LISANDROJUNCOR) October 3, 2021

Junco señaló que el problema no es tener activos en el exterior, «el problema es No Declararlos» y reiteró que no existe inhabilidad alguna para que un servidor público sea socio de una empresa privada.

El funcionario además aseguró que hay «quienes desprestigiarme ante el país, buscando faltas en mis finanzas, las de mi esposa y las de mi familia».

Dice además que “como se lo expliqué en varias ocasiones a los periodistas de estos medios, no existe inhabilidad alguna para que un servidor público sea socio de una empresa privada. La firma allí mencionada está activa, pero no opera desde su creación hasta la fecha. Aun así, cumple con todas las obligaciones tributarias tanto en Estados Unidos, como aquí en Colombia, y está declarada en el Formulario F160 de activos en el exterior”.

Finalmente, dijo que tiene activos en Estados Unidos, país que no es paraíso fiscal, y aseguró que no tiene activos, ni en Chipre, ni en Londres.