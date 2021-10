En Bogotá inició la implantación de microchip para animales de compañía

Durante la IX Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal en Bogotá organizado por el Instituto de Protección Animal (IDPYBA), habrá jornadas de implantación de microchip para animales de compañía en cinco puntos de la ciudad:

5 de octubre de 9:00 a.m a 1:00 p.m.: La Rinconada en el Jardín Infantil. Diagonal 89A con transversal 87A. Bosa.

6 octubre: de 9:00 a 12:00 m: Av. Caracas #76B sur. Puente de la Dignidad. Usme

7 octubre: de 9:00 a 12:00 m: Carrera 81A con calle 55 Sur. Cerca al colegio Manuel Cepeda Class. Kennedy

8 de octubre: de 9:00 a 12:00 m: Calle 41 con carrera 101. Palmitas. Kennedy.

Recuerda que el implante de microchip es gratuito y es para animales de estratos 1,2 y3

¿Qué es y cómo funciona el microchip?

El microchip es un dispositivo electrónico del tamaño de un grano de arroz que se implanta en la parte superior del cuello del animal, debajo de su piel. Está encapsulado en una cámara de cristal y recubierto con una capa de parylene (similar al latex), la cual hace que al entrar en contacto con el organismo quede fija en esa área y no se desplace por el cuerpo. Su implantación se asemeja al proceso de inyección de una vacuna. El microchip contiene un número único de 15 dígitos que identifica, como una cédula, a cada animal y a su respectivo propietario.

Requisitos

El animal debe ser mayor de dos meses de edad y no debe tener enfermedades de la piel.

Llevar una fotocopia de la cédula de ciudadanía y otra de un recibo de servicio público no mayor a dos meses.

Los perros deben llevarse con correa y, si son de razas de manejo especial, adicionalmente con bozal. Los gatos deben estar dentro de un guacal.

En el momento de la implantación los propietarios deben firmar un consentimiento informado sobre los ciudadanos que se deben tener durante los siguientes ocho días de la aplicación: no bañar a su mascota ni ponerle lociones, jabones, talcos, antipulgas u otros productos que puedan irritar la piel para evitar que la zona de punción se infecte o inflame.

Metodología: Presencial

Apoya: Instituto de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA

Categorias: Ambiente

Costo: Gratis

Día de inicio: Martes, Octubre 5, 2021

Día de finalización: Viernes, Octubre 8, 2021

Horario: De 9:00 a.m a 12:00 m.