Los gurúes de la animación digital que estarán en el primer día de Colombia 4.0

Colombia 4.0, el evento de contenidos digitales, animación, videojuegos, inteligencia artificial y trasformación digital más importante del año en Colombia y Latinoamérica, incluyó en su apertura, este martes, a dos de los mejores animadores del mundo digital: la diseñadora Lindsey Olivares de la película «The Mitchells vs. The Machines», y el reconocido supervisor de animación Shawn Kelly, de éxitos taquilleros como «War of the Worlds», «Star Wars: Episodio III» y «Hulk», entre otros.

Tras la participación de los hermanos boyacenses Diego y Edison Yaya, director y realizador del largometraje «Tundama» a las 9:00 a. m., y del director y guionista colombo-español Vlamyr Vizcaya Sánchez de la película «Los Guardianes del Amazonas» a las 10:00 a.m., ambas producciones de animación digital «made in Colombia». En la tarde el turno será para Olivares y Kelly.

El arte de diseñar personajes

A las 2:00 p. m. por los canales digitales de Colombia 4.0, los colombianos podrán seguir la conferencia de Olivares, quien hablará del proceso de animación en «The Mitchells vs. The Machines», una película animada por computador sobre el valor de la familia, que está disponible en Netflix.

Olivares ha sido artista visual independiente, desarrollando y diseñando personajes de caricatura. En sus credenciales están animaciones como «Madagascar 3: Los fugitivos», «Los Pingüinos de Madagascar»; «Trolls» y «Emoji: La Película».

Lindsey estudió animación por computadora en Ringling College of Art and Design. En 2007 hizo una pasantía en desarrollo visual con especial atención al diseño de personajes. Su película de tesis fue «Anchored», con la cual ganó el premio al mejor espectáculo en Siggraph Asia.

Después de graduarse en 2009, se mudó al área de la bahía de San Francisco (Estados Unidos), donde comenzó a trabajar para una de las multinacionales de animación más importantes del mundo con la que hizo «Madagascar 3», responsable de desarrollar el aspecto de la tercera entrega de la serie.

A medida que la película avanzaba hacia la producción, trabajó en el diseño de escenarios, claves de color y una variedad de asignaciones de diseño. Fuera del trabajo, crea ilustraciones personales y participa en exposiciones de galerías. Lindesey es la ganadora del Premio Nemoland 2012.

Kelly y la increíble experiencia del animador

A las 4:00 p. m., en el centro de Convenciones Puerta de Oro de Barranquilla, estará el animador Shawn Kelly, uno de los animadores más reconocidos del mundo audiovisual con la conferencia «La increíble experiencia del animador».

Kelly ha participado en películas como «Star Wars I, II, III»; «Guerra de los mundos»; «Pacific Rim» y «Jurassic World», además, hizo parte del equipo de animación de «Transformers» y «Avengers».

De hecho, fue el supervisor en «Avengers: Infinity Wars», «Space Jam: A New Legacy», y ahora está trabajando en un proyecto sorpresa que todavía no ha sido anunciado.

Kelly recibió en 2007 un galardón por «Mejor efecto visual singular del año» de la asociación de efectos visuales (VES), una organización dedicada al desarrollo de las artes, ciencias y la aplicación a efectos visuales.

El arte de Kelly se puede apreciar en una secuencia muy recordada de «Transformers» cque ocurre en el desierto: Bonecrusher pasa por el tráfico, destruye un autobús, y pelea con Optimus Prime.

Actualmente Kelly vive en California (Estados Unidos), donde se la pasa leyendo, viendo, escribiendo.