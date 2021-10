Se reactivan los servicios de Facebook, Instagram y WhatsApp tras 8 horas de caída global

Tras fallar por más de 8 horas, los servicios de Facebook, Instagram y WhatsApp se restablecieron al final de la tarde de este lunes, luego que la empresa de Mark Zuckerberg lograra atender la emergencia que dejó fuera de línea las tres principales plataformas sociales.

La caída en Colombia de los servicios de Facebook Inc. se registraron sobre las 10:20 de la mañana – hora Colombiana, y se restablecieron paulatinamente luego de las 5:30 de la tarde.

Por el momento, la empresa de Palo Alto – California no ha entregado detalles sobre la naturaleza de la falla, aunque varios expertos en el tema coincidieron en que pudo haberse tratado de un problema con los DNS que direccionan hacia las direcciones IP.

Según el jefe de Tecnología de Cloudflare, John Graham-Cumming, cuando alguien escribe facebook.com en su navegador, el sistema de nombres de dominio DNS no sabe dónde dirigirse porque la ruta ha cambiado y no reconoce una nueva. Ese parece el problema que define esta larga caída.

Por su parte, el periodista independiente experto en ciberseguridad Brian Krebs ha logrado informar que el problema procede del DNS aunque no está claro qué ha podido causarlo.

Especialistas consultados por el diario El País de España especularon que ha sido un error de BGP, que es una ruta más compleja que pasa por encima de DNS y que dificulta también su reparación.

De momento Facebook, propietaria también de Instagram y WhatsApp, no ha dado ninguna explicación sobre qué ha causado el problema.

En un mensaje en Twitter, Andy Stone, responsable de comunicación de Facebook, indicó: “Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Andy Stone (@andymstone) October 4, 2021